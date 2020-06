Svelato Pokémon Unite, un nuovo gioco per Switch e dispositivi mobile

A breve distanza dall’evento in cui sono stati presentati Pokémon Café Mix, Pokémon Smile e New Pokémon Snap, The Pokémon Company ha organizzato un altro Pokémon Presents. Nelle ore precedenti alla diretta, molti appassionati dei mostriciattoli tascabili avevano ipotizzato l’arrivo dei remake dei giochi di quarta generazione o di due nuovi Pokémon Let’s Go ambientati nella regione di Johto. Queste previsioni si sono rivelate sbagliate. Nel corso di una breve diretta, Tsunekazu Ishihara, il presidente di The Pokémon Company, ha svelato al mondo Pokémon Unite, il primo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) a tema Pokémon. Il gioco non uscirà solo su Nintendo Switch, ma arriverà anche sui dispositivi iOS e Android. Potrà essere scaricato gratuitamente, ma al suo interno presenterà alcuni contenuti sbloccabili tramite le microtransazioni.

Il gameplay di Pokémon Unite

Proprio come altri giochi appartenenti al genere MOBA, come League of Legends, Dota 2, Smite e Heroes of the Storm, Pokémon Unite promuoverà la collaborazione tra giocatori. Ogni partita vedrà la presenza di due team avversari, ognuno dei quali dovrà raggiungere la parte della mappa in cui si trovano i nemici e soddisfare determinati obiettivi per portare la sua squadra alla vittoria. Per accumulare esperienza, far evolvere il proprio personaggio e accedere a mosse esclusive, i giocatori dovranno affrontare i vari Pokémon selvatici presenti nell’arena. Pokémon Unite è sviluppato da Tencent Games, il colosso che ha curato produzioni come Arena of Valor e Call of Duty Mobile

Disponibile da oggi Pokémon Café Mix

Nel corso della diretta, Ishihara ha ricordato che da oggi, mercoledì 24 giugno, Pokémon Café Mix è disponibile in free to start sull’eshop di Nintendo Switch e negli store di iOS e Android. Si tratta di un puzzle game ambientato all’interno di una caffetteria a tema Pokémon che mette alla prova la capacità del giocatore di risolvere una serie di rompicapo.