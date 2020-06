Pokémon Masters, l’ultimo aggiornamento introduce gli Emblemi

Si tratta di speciali categorie di premi che è possibile ottenere al termine delle attività presenti nelle varie Aree Tematiche del gioco. Per scoprire quali sono i requisiti da soddisfare per sbloccarli è sufficiente accedere al Porygofono

Con l’ultimo aggiornamento di Pokémon Masters, gli sviluppatori di DeNA hanno introdotto nell’app per iOS e Android diverse novità. La più importante è rappresentata dagli Emblemi, delle speciali categorie di premi che è possibile ottenere al termine delle attività presenti nelle varie Aree Tematiche del gioco. Per scoprire quali sono i requisiti da soddisfare per sbloccarli è sufficiente accedere al Porygofono, dove sono presenti tutte le informazioni rilevanti. Per invogliare gli utenti a esplorare a fondo il gioco, gli sviluppatori di DeNA hanno associato ciascun Emblema a delle attività diverse. Gli incarichi da portare a termine sono suddivisi in quattro diverse categorie di rarità. I riconoscimenti ottenuti possono essere utilizzati per personalizzare il proprio profilo nel gioco (è possibile inserirne fino a tre alla volta).

Come ottenere i Pokémon di Galar e Alola in Pokémon Go

Passando a un’altra applicazione dedicata ai mostriciattoli tascabili creati da Game Freak, in Pokémon Go sono stati da poco introdotti i Pokémon delle regioni di Galar e Alola. Per un periodo di tempo limitato sarà possibile trovarne alcuni facendo schiudere le uova da 7 km. Ecco l’elenco completo:

• Meowth di Galar

• Zigzagoon di Galar

• Darumaka di Galar

• Stunfisk di Galar

• Rattata di Alola

• Vulpix di Alola

• Diglett di Alola

• Meowth di Alola

• Geodude di Alola

• Grimer di Alola

Oltre a quelli ottenibili facendo schiudere le uova, nel gioco sono presenti altri cinque Pokémon di Galar. Uno di essi è Weezing di Galar e può essere ottenuto completando i raid a cinque stelle durante la Ricerca Speciale 2020. Gli altri sono delle evoluzioni dei Pokémon presenti nelle uova. Dunque, per ottenere Darmanitan di Galar, Linoone di Galar e Perrserker è sufficiente dare 50 caramelle a Darumaka di Galar, Zigzagoon di Galar e Meowth di Galar. Con lo stesso metodo è possibile far evolvere Linoone di Galar in Obstagoon.