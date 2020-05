Pokémon GO Fest 2020 si sposta online: le date dell’evento

Al lungo elenco degli eventi del settore videoludico cancellati, rinviati o spostati online per via della pandemia di Covid-19, si aggiunge ufficialmente anche Pokémon GO Fest, che quest’anno si sposta interamente in streaming. Il festival dedicato ai mostriciattoli in miniatura si svolge abitualmente in città selezionate in tutto il mondo e offre agli “allenatori” la possibilità di incontrarsi in luoghi fisici, come grandi parchi, per giocare insieme al titolo mobile. Un programma ovviamente non replicabile in questo periodo di emergenza coronavirus, che verrà sostituito da una convention online di due giorni, nel corso della quale, come anticipato da un direttore della software house, saranno rivelate molte sorprese e gli utenti potranno sperimentare nuove esperienze di gioco. I giorni da segnare sul calendario sono il 25 e il 26 luglio 2020.

Pokémon GO Fest: i dettagli noti finora

“Gli Allenatori di tutto il mondo sono invitati a partecipare all'evento speciale di Pokémon GO Fest di due giorni il 25 e il 26 luglio. Restate sintonizzati per maggiori dettagli”, annunciano gli sviluppatori sul sito ufficiale del titolo mobile dedicato ai mostriciattoli in miniatura.

Quest’anno, data l’eccezionalità dell’evento, gli utenti potranno partecipare ad entrambi i giorni del festival. "Poiché l'evento è ora globale, stiamo prendendo provvedimenti per rendere disponibili i biglietti per il maggior numero possibile di formatori", ha dichiarato il direttore del marketing e degli eventi globali di Niantic, Michael Steranka.

Pokémon Go, server offline per manutenzione straordinaria: ecco quando

Negli scorsi giorni Niantic Labs ha annunciato una manutenzione straordinaria del titolo in programma il prossimo primo giugno. In quella giornata i server di Pokémon Go saranno offline per sette ore consecutive per dare spazio alle operazioni di manutenzione. Il titolo non sarà accessibile dalle ore 20:00 di lunedì primo giugno sino alle 03:00 di martedì 2 giugno. “Il primo giugno il gioco sarà sottoposto a manutenzione del server e sarà inaccessibile a tutti gli allenatori. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare”, hanno annunciato gli sviluppatori di Pokémon Go in un post su Twitter. Ad ora, tuttavia, rimangono sconosciute le ragioni delle operazioni di manutenzione.