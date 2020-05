Tokyo Game Show annullato causa coronavirus: l’evento si sposta online

Al lungo elenco degli eventi del settore videoludico cancellati per via della pandemia di Covid-19, si aggiunge ufficialmente anche il Tokyo Game Show 2020, che verrà sostituito da un evento di presentazione online. L’annuncio arriva direttamente dalla Computer Entertainment Supplier's Association (CESA), che in una nota pubblicata sulle pagine della rivista Nikkei ha ufficializzato l’intenzione di spostare in streaming l'edizione standard del TGS 2020.

La prima edizione cancellata dal 1996

In programma per settembre, presso la sede storica del Makuhari Messe di Tokyo, l’edizione 2020 del Tokyo Game Show 2020 è la prima a “saltare” dal 1996, anno della sua istituzione. Tuttavia, ad ora, la Computer Entertainment Supplier's Association non si è ancora espressa in merito le date previste per l’appuntamento online.

In attesa di conoscere come sarà strutturato il "TGS 2020 Online", sono diversi gli appuntamenti in streaming che in questi mesi terranno impegnati gli appassionati del settore, alcuni dei quali rientrano nei Summer of Gaming organizzati da IGN. Si tratta di un’iniziativa digitale e completamente online promossa per cercare di offrire una vetrina ai maggiori produttori di videogiochi a livello globale, con l’obiettivo di sostituire, almeno in parte, lo spazio offerto dalla fiera di Los Angeles, l’E3 2020, cancellata per via della pandemia di Covid-19. Tra i Summer of Gaming rientra anche l’EA Play Live 2020, organizzato da Elettronic Arts, che si terrà in streaming l’ormai prossimo 12 giugno.

Annullata causa coronavirus la Paris Games Week

L’ufficializzazione della cancellazione del Tokyo Game Show 2020 segue di poco ore l’annuncio dell’annullamento della Paris Games Week, in programma tra il 23 e il 27 ottobre 2020. “È stato con grande coinvolgimento che abbiamo preso la difficile decisione di annullare la Paris Games Week, che originariamente era prevista nel periodo 23-27 ottobre 2020 e che avrebbe segnato il nostro decimo anniversario”, si legge nella nota redatta dagli organizzatori della decima edizione dell’evento parigino. “Stiamo già preparando un’edizione ancora più bella per quando potremo tornare a riunirci, il prossimo anno. A presto!”.