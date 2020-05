Pokémon Go, server offline per manutenzione straordinaria: ecco quando

Il primo giugno, come comunicato dagli sviluppatori in un Tweet pubblicato sul profilo ufficiale del titolo, i server saranno offline per sette ore consecutive per dare spazio alle operazioni di manutenzione

Niantic Labs, dopo aver introdotto una serie modifiche su Pokémon Go per rendere fruibile il gioco anche senza necessariamente uscire dalla propria abitazione, ha annunciato una manutenzione straordinaria del titolo in programma il prossimo primo giugno. Durante la giornata, come comunicato dagli sviluppatori in un Tweet pubblicato sul profilo ufficiale del titolo, i server saranno offline per sette ore consecutive per dare spazio alle operazioni di manutenzione. Nello specifico, Pokémon Go non sarà accessibile dalle ore 20:00 di lunedì primo giugno sino alle 03:00 di martedì 2 giugno.

L’annuncio di Niantic Labs

“Il primo giugno il gioco sarà sottoposto a manutenzione del server e sarà inaccessibile a tutti gli allenatori. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare”, scrivono gli sviluppatori di Pokémon Go su Twitter. Non è ancora chiaro lo scopo della manutenzione. Tuttavia, Niantic Labs potrebbe avere in serbo il rilascio di qualche novità.

Pokémon Go, votazioni in arrivo per i Community Day di giugno e lugli

Chi sarà il protagonista del Community Day di giugno? Lo decideranno i giocatori tramite un sondaggio che verrà lanciato sul profilo Twitter del titolo (@PokémonGoApp) dalle 3:00 di domenica 24 maggio alle 3:00 di lunedì 25 maggio. Gli appassionati del gioco potranno scegliere tra quattro Pokémon di prima generazione: Squirtle, Weedle, Sandshrew e Gastly. Il Pomékon che si aggiudicherà la medaglia d’argento sarà il protagonista del Community Day di luglio. Ecco le mosse esclusive che guadagneranno evolvendosi i quattro Pokémon protagonisti del prossimo sondaggio:

• Squirtle: Evolvendosi prima in Wartortle e poi in Blastoise imparerà la mossa di tipo Lotta Forzasfera

• Weedle: Evolvendosi prima in Kakuna e poi in Beedrill imparerà la mossa di tipo Terra Giravvita

• Sandshrew: Evolvendosi in Sandslash imparerà la mossa di tipo Spettro Ombrartigli. Sarà disponibile sia la sua versione normale (allo stato selvatico e nella uova) sia quella Alola (nei raid)

• Gastly: Evolvendosi prima in Haunter e poi in Gengar imparerà la mossa di tipo Spettro Pugnodombra