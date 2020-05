Pokémon Go, votazioni in arrivo per i Community Day di giugno e luglio

Quali saranno i Pokémon protagonisti dei prossimi Community Day di Pokémon Go? Saranno i giocatori stessi a deciderlo tramite un sondaggio. Le votazioni si terranno sul profilo Twitter del gioco (@PokémonGoApp) dalle 3:00 di domenica 24 maggio alle 3:00 di lunedì 25 maggio. I candidati saranno quattro Pokémon di prima generazione: Squirtle, Weedle, Sandshrew e Gastly. Il mostriciattolo tascabile che riceverà più voti sarà il protagonista del Community Day di giugno, mentre il secondo classificato sarà il volto di quello di luglio. I vincitori saranno svelati poco dopo la fine delle votazioni.

Le mosse esclusive dei quattro candidati

I Pokémon protagonisti dei Community Day possono imparare delle mosse esclusive evolvendosi. Ecco quelle che saranno accessibili ai quattro candidati degli eventi di giugno e luglio:

• Squirtle: Evolvendosi prima in Wartortle e poi in Blastoise imparerà la mossa di tipo Lotta Forzasfera

• Weedle: Evolvendosi prima in Kakuna e poi in Beedrill imparerà la mossa di tipo Terra Giravvita

• Sandshrew: Evolvendosi in Sandslash imparerà la mossa di tipo Spettro Ombrartigli. Sarà disponibile sia la sua versione normale (allo stato selvatico e nella uova) sia quella Alola (nei raid)

• Gastly: Evolvendosi prima in Haunter e poi in Gengar imparerà la mossa di tipo Spettro Pugnodombra

I codici di maggio 2020

Per permettere agli utenti di godersi appieno Pokémon Go anche durante l’emergenza Covid-19, Niantic ha introdotto vari contenuti in grado di modificare l’esperienza di gioco. Dopo i Biglietti Raid da remoto, la software house ha scelto di mettere a disposizione dei giocatori una serie di oggetti gratis che possono essere riscattati tramite degli appositi codici, utilizzabili solo nel corso del mese di maggio. Ecco quali sono:

• H7APT5ZTLM45GZV: consente di ottenere 30 Poké Ball

• DYEZ7HBXCRUZ6EP: consente di ottenere 30 Mega Ball e 30 Baccananas

• P2XEAW56TSLUXH3: consente di ottenere 30 Ultra Ball, 30 Revitalizzanti Max e infine, 30 Baccananas