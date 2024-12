Arriva iOS 18.2, ecco le novità dell'aggiornamento di Apple

Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 18.2, il nuovo aggiornamento per iPhone, a distanza di un paio di giorni dalla distribuzione della seconda Release Candidate dell'update riservata agli sviluppatori e ai beta tester pubblici. Sebbene non introduca rivoluzioni nell'uso quotidiano e nonostante Apple Intelligence (con tutte le novità più corpose introdotte da questo aggiornamento) non sia ancora disponibile in Italia, l’update porta con sé ottimizzazioni e nuove funzionalità che migliorano l'esperienza utente, soprattutto per i possessori di iPhone 16.

L'aggiornamento di iOS 18.2, disponibile al download da ieri sera, include diverse funzionalità volte a migliorare la gestione della fotocamera, dell'audio e della personalizzazione delle applicazioni di default. Per chi possiede un iPhone 16, la funzione "Controllo fotocamera" ora consente di regolare la velocità del doppio clic per una migliore fruizione. Inoltre, è possibile bloccare manualmente esposizione e messa a fuoco: funzione che offre agli utenti un controllo manuale simile a quello delle fotocamere DSLR. Per evitare avvii accidentali dell'app fotocamera, è stata aggiunta un'opzione che richiede lo schermo acceso per l'attivazione tramite pulsante.

Altre novità



L'aggiornamento introduce anche nuove opzioni per la gestione del volume e per personalizzare le app di default. Con iOS 18.2 è possibile impostare un limite di volume specifico per l'altoparlante integrato, applicabile esclusivamente alla riproduzione multimediale, senza influire su chiamate, FaceTime o avvisi di sistema. Inoltre, il cursore del volume torna ad essere visibile nella schermata di blocco e durante la riproduzione multimediale, garantendo un accesso rapido e costante al controllo audio. Per quanto riguarda la personalizzazione delle app di default, grazie a una nuova funzione che sarà implementata con futuri aggiornamenti delle app supportate, gli utenti potranno presto selezionare app di terze parti come predefinite per messaggi e chiamate.

Con iOS 18.2 diventa anche più semplice e sicura la condivisione della posizione degli AirTag, grazie all'introduzione di link univoci. Questi link, accessibili da qualsiasi dispositivo connesso a internet, consentono di condividere la posizione di un AirTag con chiunque, semplificando il ritrovamento di oggetti smarriti. La condivisione è temporanea e controllabile: i link scadono automaticamente dopo sette giorni o al momento del recupero dell'AirTag, e il proprietario può disattivare la condivisione in qualsiasi momento. Questa funzione, utile per facilitare la localizzazione dei bagagli, sarà presto integrata nei servizi clienti di diverse compagnie aeree. All'interno del codice di iOS 18.2 è presente anche una funzione per stimare il tempo di ricarica dell'iPhone. Sebbene non sia ancora attiva, questa caratteristica potrebbe arrivare con iOS 18.3.



Come installare iOS 18.2



Per installare iOS 18.2, il dispositivo deve avere almeno il 50% di carica o essere collegato alla rete elettrica con una carica residua del 20%. Una connessione Wi-Fi stabile è necessaria per completare il download senza interruzioni. Dalle impostazioni del dispositivo, nella sezione "Generali", si trova l'opzione "Aggiornamento Software". Una volta visibile l'aggiornamento, è sufficiente selezionare "Scarica e installa" per avviare il processo. L'aggiornamento può essere effettuato tramite Ota (Over The Air) direttamente dal dispositivo o collegando l'iPhone a un computer con iTunes per scaricare il file completo. Per i dispositivi con connettività 5G, è possibile scaricare l'aggiornamento tramite rete cellulare, assicurandosi che l'opzione "Consenti più dati su rete 5G" sia attivata nelle impostazioni di rete.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24