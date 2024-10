Apple presenta il nuovo iMac, nuovi colori e chip M4

Apple ha annunciato il nuovo iMac: nuovo chip M4, Apple Intelligence e design ultrasottile. Grazie al chip M4, iMac è fino a 1,7 volte più veloce nella produttività quotidiana, e fino a 2,1 volte più scattante nei flussi di lavoro più impegnativi, come l’editing di foto e i videogiochi rispetto ad iMac con M1.

iMac è progettato per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che offre nuovi modi di lavorare, comunicare ed esprimersi, sempre nel rispetto della privacy dell’utente. Il nuovo iMac è disponibile in nuovi colori, ed è anche possibile scegliere il vetro con nano-texture per il display Retina 4,5K da 24". Con un prezzo base di €1.529, ora con 16GB di memoria unificata, il nuovo iMac può essere preordinato oggi, e sarà disponibile a partire da venerdì 8 novembre.

Una nuova era con Apple Intelligence su Mac

Apple Intelligence inaugura una nuova era per il Mac, portando l’intelligenza personale sul personal computer. Combinando potenti modelli generativi e protezioni per la privacy all’avanguardia, Apple Intelligence sfrutta la potenza del chip Apple e del Neural Engine per offrire agli utenti nuovi modi di lavorare, comunicare ed esprimersi su Mac. È disponibile in inglese americano con macOS Sequoia 15.1. Con gli Strumenti di scrittura a livello di sistema, gli utenti possono perfezionare le loro parole riscrivendo, correggendo e riassumendo il testo quasi ovunque scrivano. Con l’esperienza Siri riprogettata, l’utente può alternare facilmente scrittura e comandi vocali per accelerare le attività di tutti i giorni, e Siri può rispondere a migliaia di domande su Mac e altri dispositivi Apple. Nuove funzionalità di Apple Intelligence saranno disponibili a dicembre, con ulteriori capacità in arrivo nei prossimi mesi. Image Playground mette a disposizione degli utenti un nuovo modo per generare spiritose immagini originali, mentre la funzione Genmoji permette di creare emoji personalizzate in pochi secondi. Siri diventerà ancora più efficiente perché potrà eseguire azioni a livello di sistema e attingere al contesto personale dell’utente per fornire informazioni più mirate. A dicembre, ChatGPT sarà integrato in Siri e in Strumenti di scrittura, consentendo agli utenti di accedere alle sue competenze senza dover passare da uno strumento all'altro.

Apple Intelligence fa tutto questo proteggendo costantemente la privacy dell’utente. L’elaborazione on‑device gioca un ruolo fondamentale, e per le attività più complesse Private Cloud Compute permette di accedere a modelli Apple basati su server ancora più grandi, offrendo al contempo funzioni di ultima generazione per la tutela dei dati personali. Inoltre, gli utenti possono accedere a ChatGPT gratuitamente, senza creare un account, e le protezioni per la privacy sono integrate: i loro indirizzi IP sono oscurati e OpenAI non memorizzerà le richieste. Per coloro che scelgono di collegare il proprio account, si applicano le politiche di utilizzo dei dati di OpenAI.