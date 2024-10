NOW

iPhone 16 Pro arriva in Italia: impressioni e caratteristiche. VIDEO

Tante le funzioni che anche quest’anno vengono introdotte con i nuovi iPhone 16. Noi abbiamo provato il modello Pro, che porta con sé forse le maggiori novità tra cui un design in titanio rinnovato, un nuovo chip, un nuovo tasto per il controllo della fotocamera e un nuovo sistema di lenti (di Daniele Semeraro)

Puntuali, arrivano nelle nostre mani i nuovi iPhone 16, disponibili in diversi colori e in diversi modelli. Ci sono gli iPhone 16 tradizionali (nella versione “normale” con schermo da 16,1” e Plus da 6,7”), che già portano con sé interessanti caratteristiche. E poi come sempre i modelli Pro, dove Apple introduce tradizionalmente la maggior parte delle novità, che arrivano nella versione “normale” (schermo da 6,3”) e nella versione Pro Max (il non plus ultra, da 6,9”). Apple quest’anno ha scelto di inviarci in prova la versione Pro, ecco novità e impressioni.

iPhone 16 Pro ha un design rinnovato in titanio, resistente e allo stesso tempo leggero, un nuovo pulsante Controllo Fotocamera che permette di scattare foto in maniera più veloce e precisa, un sistema di fotocamere migliorato e un nuovo chip (A18 Pro) ideale per i carichi di lavoro più pesanti, per i videogame di nuova generazione (grazie anche un nuovo metodo di dissipazione del calore) e per la gestione di Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale made in Cupertino che dovrebbe vedere la luce, forse, anche in Italia nel corso del 2025.