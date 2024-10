Dopo le indiscrezioni del Wall Street Journal delle scorse settimane, il nuovo aggiornamento di iOS 18.1 è stato reso disponibile dal 28 ottobre negli Usa. Molte le funzionalità che sfruttano l'IA: Gomma Magica, registrazione e trascrizione chiamate, risposte intelligenti, una nuova interfaccia di Siri. In Italia e in Europa il supporto all'Apple Intelligence è previsto per aprile, in attesa di conformarsi al Digital Markets Act

Un "campo di prova" che verrà poi esteso al resto del mercato anglofono entro fine anno (Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Sudafrica), mentre per il mercato europeo e italiano è ancora presto, in attesa che l'azienda di Cupertino capisca come rendere conforme le nuove funzionalità dell'intelligenza artificiale con il Digital Markets Act. Al momento, l'azienda ha dichiarato che Apple Intelligence sbarcherà nel vecchio continente per aprile 2025.

Apple Intelligence è ufficialmente approdata per i device negli Usa. Si vociferafa che il nuovo aggiornamento, il 18.1, sarebbe stato rilasciato entro una o due settimane e così è stato: da lunedì 28 ottobre negli Stati Uniti è disponibile per tutti i dispositivi della famiglia Iphone.

Le funzionalità di Apple Intelligence

Sono moltissime le funzioni IA integrate nel nuovo sistema operativo. Partendo dagli strumenti di correzione e generazione dei testi, più precisi e disponibili ovunque ci sia una casella di testo, alla nuova interfaccia di Siri che è ora in grado di "ricordare" le domande precedenti per poter offrire un supporto maggiore nei comandi successivi. Presente anche una funzione di "risposta intelligente" su mail e messaggi che suggerisce come rispondere in base al contenuto; allo stesso modo, analizzando i testi, l'IA è capace di riassumere tanti messaggi in un'unica notifica (per esempio, quando ci arrivano diversi messaggi separati, l'IA li analizza e ci invia una notifica di riassunto, al posto che squillare ogni volta).

Tra le funzioni più attese ci sono anche la registrazione delle telefonate (fino a oggi era necessario utilizzare app a pagamento), con la possibilità combinata di trascrivere in simultanea ciò che si sta registrando e di salvare tutto sulle note, e poi ancora la Gomma Magica (Clean Up) sulle foto, buona per comandi semplici ma che lascia ancora a desiderare specialmente nelle immagini più complesse.