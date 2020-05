Pokéon GO, i codici di maggio 2020 per avere accesso a oggetti gratis

Nonostante il lockdown, Niantic sta continuando a introdurre in Pokémon Go una serie di contenuti pensati per far divertire gli utenti anche da casa. Dopo i Biglietti Raid da remoto, che permettono di catturare dei Pokémon Leggendari senza lasciare la propria abitazione, la software house ha scelto di mettere a disposizione dei giocatori una serie di oggetti gratis che possono essere riscattati tramite degli appositi codici (che devono essere usati nel corso del mese di maggio).

I codici da riscattare

Per riscattare i codici, è sufficiente entrare nel menù principale, accedere al negozio e scorrere fino a trovare l’apposita funzione. In alternativa, è possibile anche richiedere gli oggetti effettuando il log in all’interno del sito ufficiale del gioco. Ecco i tre codici disponibili:

• H7APT5ZTLM45GZV: consente di ottenere 30 Poké Ball

• DYEZ7HBXCRUZ6EP: consente di ottenere 30 Mega Ball e 30 Baccananas

• P2XEAW56TSLUXH3: consente di ottenere 30 Ultra Ball, 30 Revitalizzanti Max e infine, 30 Baccananas

Le novità di maggio

Nel corso delle prossime settimane, Niantic introdurrà all’interno dell’app vari Pokémon Shiny e delle versioni Alterate di alcuni Pokémon Leggendari, che potranno essere catturate partecipando ai raid da remoto. I Biglietti necessari per partecipare a questi eventi possono essere acquistati nel negozio del gioco.

Giocare a Pokémon Go durante il lockdown

Per venire incontro alle esigenze degli utenti che desiderano continuare a giocare a Pokémon Go anche durante il lockdown, Niantic ha deciso di introdurre alcune modifiche al gioco. Per esempio, ora appare un maggior numero di mostriciattoli tascabili in ogni zona, le uova si schiudono nella metà del tempo, le visite ai Pokéstop permettono di ottenere un numero maggiore di pacchetti, Aroma è disponibile a metà del prezzo e dura il doppio. Inoltre, i Pokémon leggendari annunciati per i raid sono disponibili come ricompensa all’interno della Lega Lotte GO: è possibile incontrarli dopo aver vinto quattro incontri.