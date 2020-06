Pokémon Go, in arrivo inviti per i raid e adesivi per pacchi amicizia

Su Pokémon Go stanno per approdare due interessanti novità, annunciate dalla stessa Niantic Labs in un post pubblicato sul blog ufficiale del titolo mobile dedicato ai mostriciattoli in miniatura.

Entro fine giugno verrà rilasciata la tanto attesa funzione che consentirà agli utenti di invitare gli amici nei raid da remoto. La seconda novità è un nuovo aggiornamento che permetterà di personalizzare i pacchi amicizia da donare agli allenatori, inserendo nuovi adesivi.

I nuovi adesivi per i pacchi amicizia

Al momento del rilascio dell’update, i videogiocatori riceveranno un set di adesivi gratuiti. “Quando la funzionalità sarà implementata, riceverete un set di adesivi gratuitamente! Prima di inviare il pacco amicizia a un amico, toccate AGGIUNGI ADESIVO e selezionate l'adesivo da applicare”, spiega l’azienda sviluppatrice sul blog ufficiale di Pokémon Go, rivolgendosi agli appassionati del titolo. “Vi saranno cinque adesivi disponibili al lancio. Potrete utilizzare un adesivo una volta sola, assicuratevi quindi di farne scorta aprendo altri pacchi amicizia. In futuro potrete acquistare dal negozio altri modelli degli adesivi".

In arrivo gli invidi per i raid da remoto

Gli inviti ai raid da remoto, una volta integrati sul titolo mobile, consentiranno agli utenti di giocare con i propri amici senza dover muoversi da casa. Si tratta di un’ulteriore funzione che rientra tra le diverse novità approdate sul titolo per venire incontro alle esigenze di buona parte della popolazione mondiale a cui in questa fase di emergenza coronavirus è richiesto di limitare gli spostamenti per contenere i contagi. Utilizzando i biglietti raid remoti, i giocatori potranno invitare fino a cinque amici in palestra.

“Quando la funzionalità sarà disponibile, vedrete un pulsante + nelle code di attesa del raid pubbliche e private in cui siete entrati. Dopo aver toccato il pulsante +, potrete invitare fino a cinque amici”, spiegano gli sviluppatori. “I vostri amici potranno vedere gli inviti ai raid nella schermata Dintorni o nelle notifiche push. Questi inviti permetteranno loro di accedere alle code di attesa dei raid”.