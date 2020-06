Pokémon Spada e Scudo, il DLC introdurrà lo scaling dei livelli

Manca pochissimo all’uscita di “L’isola solitaria dell’armatura”, la prima espansione di Pokémon Spada e Scudo. Il DLC sarà disponibile da domani, mercoledì 17 giugno, e introdurrà varie novità, tra cui anche lo scaling dei livelli. Questa meccanica, presente in vari giochi di ruolo, poterà il livello dei Pokémon presenti nelle varie aree vicino a quello dei mostriciattoli tascabili che compongono la squadra del giocatore. Si tratta di una modifica interessante, che darà a tutti gli allenatori la possibilità di affrontare i contenuti del DLC in qualsiasi momento dell’avventura. Infatti, anche chi ha iniziato il gioco da poco potrà raggiungere fin dalle prime fasi le nuove aree della mappa e trovare delle sfide alla sua portata. Demetrius Boggs, Product Marketing Specialist di Nintendo, ha spiegato che il sistema sarà dinamico e prevedrà adattamenti fino al livello 100.

Le altre novità introdotte col DLC

Acquistando “L’isola solitaria dell’armatura”, venduto in un pacchetto unico con “Le terre innevate della corona” (l’altra espansione che uscirà in autunno), i giocatori potranno mettere le mani su altre novità degne di nota. In primo luogo, il DLC permetterà di esplorare un’isola caratterizzata dalla presenza di vari ambienti diversi, come paludi, spiagge, foreste, caverne e dune. Qui gli allenatori potranno catturare dei Pokémon non presenti nel resto della regione di Galar. Inoltre, all’interno di un Dojo sarà possibile partecipare a varie lotte e conoscere due nuovi rivali: Savory (presente esclusivamente in Pokémon Scudo) e Sofora (che, invece, potrà essere incontrata solo dai possessori di Pokémon Spada). Un altro personaggio importante presente in questo edificio sarà Mustard, mentore di Dandel ed ex campione della lega Pokémon. La sua storia si intreccerà con quella del Pokémon leggendario Kubfu, vero e proprio protagonista di questo primo DLC, che il giocatore potrà far evolvere in una delle possibile forme di Urshifu (stile singolcolpo o stile pluricolpo) in base alle proprie scelte.