Pokémon, ecco i tipi delle forme Galar di Zapdos, Moltres e Articuno

I Pass d’Espansione “L’isola solitaria dell’armatura” e “Le terre innevate della corona” di Pokémon Spada e Scudo introdurranno vari contenuti inediti all’interno dei giochi di ottava generazione. Oltre a mostriciattoli tascabili mai visti prima, i giocatori potranno anche imbattersi in vecchie conoscenze, magari mutate per adattarsi all’ambiente di Galar. È questo il caso di Zapdos, Moltres e Articuno, tre Pokémon leggendari presenti nella serie fin dai primissimi giochi per Game Boy. Presto i giocatori potranno confrontarsi con le loro versioni Galar che, oltre a presentare un aspetto diverso, possiedono anche delle combinazioni di tipi nuove. Zapdos, per esempio non è più Elettro/Volante, bensì Lotta/Volante. Moltres ha rinunciato alla combo Fuoco/Volante per diventare Buio/Volante e Articuno, infine, è passato da Ghiaccio/Volante a Psico/Volante.

Gli Slowbro di Galar

Le espansioni introdurranno anche la forma Galar di un altro Pokémon di prima generazione: si tratta di Slowbro. L’evoluzione di Slowpoke si è adattata alla regione ispirata al Regno Unito ottenendo la combinazione di tipi Veleno/Psico. A Galar, infatti, gli Shellder non si attaccano alla coda di questi Pokémon, bensì al loro braccio, nel quale iniettano delle potenti tossine attraverso il loro morso. Questa caratteristica rende gli Slowbro di Galar particolarmente violenti e inquieti. In battaglia non devono essere sottovalutati: con la mossa Armaguscio possono infliggere danni fisici o speciali in base al nemico che si trovano di fronte e avvelenare l’avversario. Inoltre, sono dotati dell’abilità Colpolesto, di cui per ora non è noto l’effetto.

L’isola solitaria dell’armatura

La prima parte dell’Pass di Espansione, “L’isola solitaria dell’armatura”, sarà disponibile da mercoledì 17 giugno e introdurrà nella regione di Galar un’isola ricca di paludi, spiagge, foreste, caverne e dune, dove gli allenatori potranno catturare dei Pokémon non presenti altrove. Il principale punto di interesse di questa nuova area sarà un Dojo dedicato alle lotte tra i mostriciattoli tascabili, all’interno del quale sarà possibile affrontare due nuovi rivali, Savory e Sofora, e conoscere Mustard, mentore di Dandel ed ex campione della lega Pokémon.