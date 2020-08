Gta 5 online, il Los Santos Summer Special arriva l'11 agosto

Rockstar Games non vuole saperne di abbandonare Gta 5 , soprattutto nella sua versione online, e annuncia un nuovo evento estivo , in arrivo l’11 agosto. Si chiama “Los Santos Summer Special” e prevede tutta una serie di novità e di attività da compiere nella versione in multiplayer di uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni. In attesa, entro fine anno, del “più grande aggiornamento di Gta Online” che riguarderà i colpi.

Nuove missioni in arrivo

“Goditi il solleone dell'estate di Southern San Andreas con una serie di nuove attività in arrivo su Gta Online. L'estate di Los Santos ha in programma novità per tutti: da nuove missioni cooperative, avviate dallo yacht, ai brividi delle nuove gare per ruote scoperte, fino ad una lunga serie di veicoli fiammanti tutti da provare”, scrive Rockstar sul proprio sito. Si tratta del preludio di un elenco abbastanza nutrito di avvenimenti che riguarderanno l’evento estivo targata Gta. La prima riguarda i proprietari del Galaxy Super Yacht, barca di lusso per veri ricchi, i quali “potranno partecipare a una nuova serie di missioni, da soli o in compagnia, fino a un massimo di tre giocatori”. Cosa aspettarsi? “Inseguimenti in mare aperto, immersioni e tanto altro”, scrivono da Rockstar. C’è spazio anche per gli “arrampicatori sociali”: tra una consegna e una vendita, l’obiettivo di conquistare la città nelle nuove “Lotte tra business” sarà un’opportunità concreta, godendosi panorami sorprendenti e ricevendo interessanti ricompense. Inoltre, il Casinò ospiterà una nuova serie di eventi, tutti da vivere.

Veicoli e gare

Come se non bastasse, i siti dedicati alla vendita di auto presenti all’interno della modalità multiplayer di Gta verranno aggiornati con più di dodici veicoli da acquistare, tra cui auto personalizzabili da Benny's, fuoristrada, sportive e due nuovi bolidi a ruote scoperte. Nuovi e vecchi veicoli potranno essere impiegati sfrecciando all’interno di una nuova serie di nuove gare dedicate proprio alle auto a ruote scoperte, oppure ancora in quelle create in tracciati costruiti da zero da parte degli utenti. In ultimo, scrivono gli sviluppatori, con l’arrivo di “Los Santos Summer Special”, il gioco sarà arricchito da nuovi aggiornamenti, correzioni di errori e da altri contenuti che potranno tenere impegnati i tantissimi giocatori nel mondo che amano ancora il titolo, uno dei più longevi di sempre.