Rockstar Games annuncia nuovi aggiornamenti per Gta e RDR online

Si tratta di una notizia molto attesa dalla community che, come spiega proprio Rockstar Games in un comunicato apparso sul proprio sito web, dopo aver giocato entrambi i titoli in maniera corposa specie negli ultimi mesi, erano in attesa di sviluppi che riguardassero i titoli. Ed eccoli, prontamente annunciati. Per quanto riguarda Red Dead Online, i giocatori possono aspettarsi “un nuovo, imponente, aggiornamento” programmato per martedì 28 luglio. L’update arriverà con un nuovo Frontier Pursuit che svelerà ai giocatori nuovi segreti, oltre ad un aggiornato Outlaw Pass, che prevede nuove funzionalità e correzioni dei bug segnalati, oltre a molto altro ancora da scoprire nei prossimi mesi. Molto più atteso, probabilmente, l’aggiornamento che riguarda Gta, che offrirà “un divertente mix di diversi nuovi contenuti”, per ampliare ancora di più una già ricca esperienza di gioco. L’unica novità anticipata per quanto riguarda il gioco riguarda le famose rapine presenti all’interno del gioco in modalità multiplayer. “Entro la fine dell'anno, i giocatori possono aspettarsi aggiornamenti per entrambi i giochi, tra cui alcune nuove entusiasmanti estensioni e miglioramenti oltre al più grande aggiornamento di sempre per Gta Online, con la una nuova versione delle rapine”, scrivono gli sviluppatori.

I suggerimenti dei giocatori e la lotta ai cheater

Altre anticipazioni, vengono proposte sempre all’interno del comunicato. “Grazie ai feedback della community, abbiamo aggiunto una serie di funzioni molto richieste che arriveranno nei prossimi aggiornamenti, inclusi gli strumenti musicali in Red Dead Online, la possibilità di gestire tutte le attività commerciali tramite il Master Control Terminal in Gta Online e altro ancora”, spiegano gli esperti della software house americana. Confermando la lotta costante contro i cosiddetti “cheater”, coloro che utilizzano trucchi non leciti per ottenere vantaggi all’interno delle dinamiche di gioco. “Ci impegniamo inoltre a garantire che i nostri giochi siano divertenti per tutti, il più sicuri possibile da modder, imbroglioni, hacker e coloro che cercano di molestare altri giocatori. Finora quest'anno abbiamo preso provvedimenti su centinaia di migliaia di giocatori sorpresi a violare le regole della community in entrambi i giochi”, hanno poi concluso gli sviluppatori.