Epic Games Store: ecco le offerte estive sui giochi per Pc

Al via, con termine il 6 agosto, gli sconti dedicati ai player che preferiscono il personal computer alla console. Epic Games propone una nutrita serie di titoli in sconto, da Gta 5 a Star Wars Jedi: Fallen Order, solo per citarne alcuni

Dai classici Rockstar a Star Wars

Recandosi sulla pagina dedicata all’iniziativa e allestista sul portale di Epic Games Store, ecco che si possono visionare tutte le offerte estive pensate per i fan delle avventure videoludiche su personal computer. Un grande classico, immancabile in tutte le offerte di questo periodo essendo uno dei titoli più apprezzati di sempre, è Gta 5 che, nella sua Premium Edition, è proposto a 14,99 euro, con uno sconto pari al 50% del prezzo di listino. Altro capolavoro di Rockstar Games è Red Dead Redemption 2: l’avventura western scende di prezzo ed è acquistabile a 47,99 euro, contro i 59,99 proposti prima degli sconti. Gli appassionati delle saerie targate Ubisoft possono contare su Assassin's Creed Odyssey a 19,79 euro, grazie alla riduzione del 67% rispetto al consueto, mentre per i fan del genere sparatutto tattico la proposta di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege a 7,99 euro potrebbe essere abbastanza allettante. Killing Floor 2 di Tripwire Interactive, titolo adrenalinico per chi ama i proiettili a tutta velocità, è in vendita a 8,24 euro, mentre gli appassionati della saga di Guerre Stellari possono pensare a Star Wars Jedi: Fallen Order, in offerta a 29,99: la metà del prezzo di listino.

Motori, horror e fantasy

Le offerte, ovviamente, non finiscono qui. Osservando lo store di Epic Games, ecco che salta all’occhio WRC 8 FIA World Rally Championship, titolo dedicato agli appassionati di motori, proposto a 32,49 euro. I fan dei giochi da tavola possono ricreare le sensazioni di un grande classico come Monopoly Plus anche in versione virtuale, acquistando il titolo targato Ubisoft a 5,99 euro, mentre chi ama gli enigmi e i misteri può virare su Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, proposto a 6,14 euro con l’85% di sconto. Il genere horror, propone Vampyr, titolo prodotto da Focus Home Interactive, a 14,99 euro, mentre gli appassionati del genere fantasy possono pensare a Darsiders III, in vendita a 19,79 euro con uno sconto pari al 67%. Le offerte estive di Epic Games, ovviamente sono molte di più e possono essere monitorate direttamente sulla piattaforma.