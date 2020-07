Videogiochi: al via gli "sconti estivi" su Playstation Store

Da Call of Duty – Modern Warfare a Fifa 20, da Gta 5 a Death Stranding: sono tantissimi i titoli che Sony ha deciso di mettere in offerta per i giocatori di PS4

L’estate entra nel vivo e anche per gli appassionati di videogiochi ci cono tutta una serie di offerte e di “sconti estivi”. Così, almeno, ha deciso di chiamarli Sony che sul Playstation Store sta proponendo una lunga lista di titoli a prezzi ribassati. “Non sai ancora in quale esperienza digitale tuffarti quest’estate? Prova una fuga emozionante da una Raccoon City invasa dagli zombie (Resident Evil 3), tenta di sopravvivere nella vasta frontiera americana (Red Dead Redemption 2) oppure brandisci una spada laser contro il malvagio Impero (Star Wars Jedi: The Fallen Order)”. Sono i consigli di Nathan Clark, associate digital promotions manager del colosso giapponese che, sulle pagine del blog ufficiale di Playstation, ha presentato l’iniziativa.

Da Cod a Fifa 20

approfondimento

Un dato da segnalare è che questi sconti estivi saranno disponibili solo fino a mercoledì 19 agosto e che alcuni giochi cesseranno di essere in saldo prima di questa data, per cui occorre monitorare la pagina web del Ps Store per valutare quando effettivamente terminerà l’offerta sul singolo titolo. Oltre ai videogiochi, spiega Sony, sono previsti sconti anche su una selezione di film. Ma ecco cosa si può aspettare da questa ondata estiva di super offerte. Si parte dallo sparatutto del momento, Call of Duty – Modern Warfare che nella versione comprensiva di Battle Pass Edition viene proposto al prezzo di 63,74 euro, con uno sconto del 25% rispetto agli 84,99 euro di listino. Immancabile poi, arriva lo sconto su Grand Theft Auto V, nella versione Premium Online Edition, che può essere acquistato a 13,99 con il 60% di sconto. Un altro titolo del momento, nonostante la sua versione 2021 sia pronta per sbarcare sugli scaffali, è Fifa 20 che viene proposto da Sony con un ribassamento del 79% e venduto a 14,69 euro. Gli amanti della velocità e delle quattro ruote possono puntare a Need for Speed Heat che a 30,09 euro è proposto in sconto di più della metà del prezzo di listino. Rockstar, dopo Gta 5, è presente ancora con l’altro suo grande titolo di punta, ovvero Red Dead Redemption 2 che può essere comprato al prezzo di 29,39 euro, il 58% in meno rispetto al solito. Un altro titolo calcistico, eFootball PES 2020 nella sua Standard Edition, è presente al prezzo di 7,49: si tratta del 75% di sconto rispetto ai 29,99 euro con cui il gioco veniva proposto prima dell’iniziativa in questione.

Supereroi e picchiaduro

Fan dei supereroi? A loro è dedicata l’offerta che riguarda Marvel's Spider-Man: Edizione Game of the Year, in vendita al prezzo di 24,99, esattamente la metà del prezzo normale. Chi è legato alla saga di Guerre Stellari, può prendere in considerazione l’idea di acquistare Star Wars Jedi: Fallen Order, in vendita a 34,99 con il 50% di sconto, mentre il capolavoro di Hideo Kojima, Death Stranding è in offerta a 30,09 euro. Un picchiaduro che non delude è Tekken 7: al prezzo di 9,99 è un’opzione interessante per i fan del genere.