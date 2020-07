Playstation Plus Anniversary, 10 anni di abbonamento in palio

Il servizio in abbonamento di Sony , il Playstation Plus, che permette di sfruttare le potenzialità delle modalità multiplayer online dei videogiochi e di scaricare ogni mese alcuni titoli gratuitamente, ha compiuto dieci anni. Nell’ambito dei festeggiamenti di questa ricorrenza, per cui il colosso giapponese ha già deciso che i giochi in regalo a luglio saranno tre e non due come di consueto, si inseriscono due particolari iniziative, una delle quali permette di vincere uno speciale abbonamento a Ps Plus della durata di ben dieci anni.

Il contest celebrativo

Come spiega dettagliatamente Sony sul blog ufficiale di Playstation, il primo evento è un contest, il Ps Plus Anniversary. Si tratta, sostanzialmente, di un concorso a cui si potrà accedere registrandosi sul sito https://psplusanniversary.it . Obiettivo sarà quello di provare a spegnere tutte le candeline presenti sulla torta di compleanno prevista dal mini game celebrativo, per tentare di vincere un abbonamento PS Plus da 1, 3 oppure ancora 12 mesi. Il contest è iniziato il 7 luglio e si potrà tentare la fortuna fino al 30 luglio prossimo, quando verrà decretato lo stop definitivo. A quel punto, tra tutti coloro che hanno l’abbonamento PS Plus attivo al momento della registrazione, verrà estratto un super vincitore che potrà portarsi a casa un premio non da poco: 10 anni di abbonamento a PS Plus.

Il torneo su Nba 2k20

Ma non è tutto, perché c’è un’altra iniziativa alle porte e riguarda Nba 2K20, tra l’altro proprio uno dei giochi inclusi nel mese di luglio con PlayStation Plus, che sarà al centro del torneo per PS4 denominato “NBA 2K20 Special Cup”. In palio ci sono buoni Amazon per un valore totale del montepremi pari a 500 euro e per iscriversi ci sono due strade, entrambe aperte oggi, mercoledì 8 luglio. La prima è direttamente dalla PS4 dove, dalla dashboard della console, basterà posizionarsi nella pagina “Eventi”, quindi dal menu a sinistra selezionare la voce “Tornei”. L’altro è dal portale di ESL che organizza il torneo: se non lo si possiede già, basterà create un account ESL su https://account.eslgaming.com e quindi collegare il proprio account ESL al PSN ID. Le date di partecipazione al torneo sono le seguenti: 12, 19, 21 e 26 luglio, mentre la super finale è prevista per domenica 2 agosto. Ulteriori dettagli, come gli orari precisi dei vari eventi, saranno disponibili sul sito dedicato all’iniziativa.