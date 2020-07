Playstation Now, annunciati i nuovi giochi in arrivo a luglio 2020

Si tratta di Watch Dogs 2, Street Fighter V ed Hello Neighbor. Sono i tre titoli che Sony, attraverso le pagine del blog ufficiale di Playstation, ha svelato come disponibili per gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento

Playstation Now è un servizio in abbonamento proposto da Sony ai propri utenti che permette di riprodurre in streaming più di 700 titoli per PS4, PS3 e PS2, tutti di generi diversi, giocandoli su PS4 o PC Windows. Il servizio permette anche di salvare i progressi di gioco per continuare a giocare su altri dispositivi, oppure anche di scegliere tra più di 300 giochi per Playstation 4 da scaricare sulla console e che saranno disponibili fino alla risoluzione massima in 4K, dedicata a chi utilizza PS4 Pro. Il catalogo di titoli a disposizione dei fan viene aggiornato mensilmente e, direttamente dal blog ufficiale di Sony, è possibile scoprire che saranno Watch Dogs 2, Street Fighter V, Hello Neighbor i tre nuovi videogiochi dedicati a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

Le abilità di un hacker

“Usa le tue abilità di hacker e i tuoi gadget per assumere il controllo di San Francisco, lotta contro guerrieri di tutto il mondo e sfrutta il tuo ingegno per svelare segreti oscuri nel tuo quartiere: Watch Dogs 2, Street Fighter V e Hello Neighbor arrivano su PS Now”, scrive Adam Michel, senior manager of game services content di Sony. Si parte con Watch Dogs 2 che tra l’altro, per incentivare gli utenti a seguire in diretta l’evento Ubisoft Forward che si svolgerà domenica 12 luglio alle 21:00, verrà regalato dalla software house francese a tutti gli spettatori. Il titolo, disponibile per il download (solo su PS4) e per lo streaming fino a lunedì 5 ottobre 2020 consente al giocatore di vestire i panni di Marcus Holloway, un hacker che tra la zona della baia di San Francisco e quella della Silicon Valley dovrà riuscire a penetrare in qualsiasi dispositivo elettronico, sistema informatico o veicolo, raccogliendo preziose per contrastare una pericolosa organizzazione criminale.

Tra ring e seminterrati

Street Fighter V, invece, è un grande classico per gli appassionati del genere picchiaduro. Fa parte dell’iconica serie, intrisa di azione a base di combattimento sui più affascinanti ring del mondo. Si potranno indossare i panni del celebre di Ryu, quelli di Chun-Li o di altri personaggi apprezzati dai fan della saga, con l’obiettivo di scalare le classifiche mondiali. Infine, ecco Hello Neighbor, un curioso titolo horror in cui la furtività dovrà essere l’ingrediente base per infiltrarsi nella casa del proprio vicino e poter così scoprire quali segreti nasconda nel seminterrato.