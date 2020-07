Watch Dogs 2 gratis a chi segue l'evento Ubisoft Forward

Per incentivare gli utenti a seguire in diretta l’evento Ubisoft Forward, che si svolgerà domenica 12 luglio alle 21:00, la software house francese ha da poco annunciato che regalerà Watch Dogs 2 a tutti gli spettatori. Per mettere le mani sulla versione per Pc del gioco, basterà collegarsi al proprio account Uplay (tramite browser o launcher) dalle 20:00 alle 21:00, quando avrà luogo il pre-show. Prima di passare agli annunci più grossi, infatti, Ubisoft dedicherà un’ora alla presentazione del nuovo Trackmania e di alcune novità relative ai suoi giochi da disponibili sul mercato (tra cui The Division 2 e Ghost Recon Breakpoint). “Ricorda di accedere con il tuo account Ubisoft per richiedere una copia gratuita di Watch Dogs 2 e vincere ricompense di gioco rispondendo alle domande”, scrive la software house sul suo sito ufficiale.

L’evento Ubisoft Forward

Dopo il pre-show, avrà inizio l’evento vero e proprio, che gli utenti potranno seguire in diretta sul sito ufficiale di Ubisoft. “Entreremo del vivo dello spettacolo alle 21:00, ora italiana, con aggiornamenti su Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion, Hyper Scape e qualche sorpresa speciale!”, spiega la software house francese. Considerando l’importanza dell’evento, che di fatto andrà a sostituire i consueti annunci dell’E3 (quest’anno annullato a causa dell’emergenza coronavirus), è lecito aspettarsi alcune sorprese degne di nota. Secondo la divisione norvegese di Game Reactor, Ubisoft potrebbe approfittare dell’occasione per presentare Far Cry 6, il nuovo capitolo della saga nata nel 2004 su Pc. Assieme ad Assassin’s Creed: Valhalla, Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion e Gods & Monsters, questo titolo andrebbe a completare il quintetto dei giochi tripla A il cui arrivo sul mercato è previsto entro il 31 marzo 2021. Negli scorsi mesi erano circolate delle ipotesi su un nuovo Prince of Persia o un altro capitolo di Splinter Cell, ma sembra che per il momento le due saghe non siano ancora destinate a ritornare sulla scena videoludica.