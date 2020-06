Rainbow Six Siege, arriva l'espansione "Operation Steel Wave"

Gli appassionati di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, celebre sparatutto tattico in prima persona sviluppato e pubblicato da Ubisoft, potranno usufruire da oggi di "Operation Steel Wave", una nuova ed appassionante espansione che sarà disponibile per il download, proprio a partire da oggi, 16 giugno 2020, così come comunicato sul profilo ufficiale Twitter del videogioco.

Gli orari del download

In altri post, Ubisoft ha segnalato anche alcune indicazioni specifiche per il download dell’estensione. I primi a poterla scaricare e quindi a giocarci saranno gli utenti di Xbox One, che potranno attivarla a partire dalle ore 14:00, quindi i player di quelli PlayStation 4 dalle 15:00 e infine quelli che utilizzano il Pc, dalle ore 16:00. Per la console di casa Microsoft lo spazio fisico dell’update da occupare sul disco di memoria sarà di 6 Gb, per PS4 sarà di 5 Gb e invece su Pc sarà di 8 o 9 Gb, a seconda che si utilizzi Steam o la piattaforma Uplay. L'aggiornamento includerà, tra le altre novità, anche la nuova versione della mappa Casa, gli operatori Ace e Melusi oltre ad una serie di modifiche agli operatori già presenti nel gioco. L’update potrà essere scaricato gratuitamente da chi possiede R6 ma solo chi è in possesso del Season Pass potrà iniziare a giocare con i nuovi operatori sin da subito. Gli altri dovranno attendere qualche giorno per poi sbloccare Ace e Melusi dal negozio, spendendo i punti fama accumulati nel corso delle sessioni di gioco.

I nuovi operatori

Ubisoft, sul proprio sito, ha già preannunciato le caratteristiche dei due nuovi operatori. Ace, ad esempio, sarà dotato del dispositivo da irruzione a base idrica S.E.L.M.A. “Il gadget sfrutta la pressione idraulica per sfondare le superfici sia distruttibili che rinforzate. Il cilindro viene lanciato su qualsiasi cosa Ace intenda sfondare e quindi si apre, completando il posizionamento. Su pavimenti, soffitti e botole esplode una volta sola, ma sui muri il cilindro scivola verso il basso causando tre esplosioni successive, se lo spazio lo consente. Ognuna di queste tre esplosioni produce un buco di forma rettangolare, creando un'apertura complessiva di grandezza sufficiente da consentire il passaggio agevole di un operatore”, spiegano gli sviluppatori. Melusi, invece, sarà dotata della Banshee che può essere posizionata su una qualsiasi superficie ma non richiede alcun controllo manuale. “Non appena un avversario entra nel suo raggio d'azione, il gadget emette il suo ‘grido’, rallentandolo. Il gadget può essere distrutto ma, essendo antiproiettile, gli assalitori dovranno servirsi di utilità o colpirlo da vicino. Uno dei maggiori vantaggi della Banshee è che, una volta piazzata da Melusi, può essere usata anche dai compagni di squadra”, si legge ancora sul sito di Ubisoft.

La nuova mappa rivisitata

L’altra sostanziale novità dell’espansione è la nuova versione della mappa Casa che ha ricevuto una bella ristrutturazione ed è pronta ad accogliere nuovamente l'azione. “La prima cosa da evidenziare sono le dimensioni della casa”, spiegano gli sviluppatori. Dopo questa rielaborazione, infatti, non solo alcune delle aree già esistenti sono state ampliate, ma sono state anche aggiunto una sezione completamente nuova sul lato sud, con due stanze per ciascun piano collegate da una scala. Molte altre aree sono cambiate, ma tre in particolare hanno richiesto un'attenzione speciale. Il garage è stato modificato e adesso solo una delle sue porte è distruttibile ed è stata aggiunta una nuova barricata per fornire una diversa opzione di accesso. Quello che una volta era il cantiere è ora una cameretta con tanto di guardaroba e infine sono state ridotte le linee di tiro sul lato nord dell'edificio, bloccando la porta principale e sostituendo la finestra chiusa con un corridoio.