Ubisoft denuncia Google e Apple per Area F2, il “clone” di Rainbox Six

Come riportato da Bloomberg, Ubisoft ha citato in giudizio Google e Apple, accusandole di aver consentito la vendita su Play Store e App Store di Area F2, un clone del ben più famoso Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Il gioco per dispositivi mobile è stato creato da Ejoy, una società di Hong Kong che nel 2017 è stata acquisita da Alibaba, e secondo la software house francese è “un’evidente scopiazzatura di Rainbow Six Siege”. Il gioco di Ubisoft può contare su una fanbase di 55 milioni di giocatori in tutto il mondo e ogni giorno può contare sulla presenza online di oltre 3 milioni di persone. Gode anche di un notevole seguito nella scena e-sport, dove è spesso protagonista di tornei che mettono in palio milioni di dollari.

Le accuse di Ubisoft

“Rainbow Six Siege è uno dei giochi multiplayer online più popolari al mondo, nonché una delle nostre proprietà intellettuali più importanti”, spiega Ubisoft. “Pressoché ogni aspetto di Area F2 è copiato da Rainbow Six Siege, dalla schermata di selezione operatore a quella dei risultati, passando per tutto il resto”, prosegue la software house. Per ora i portavoce di Google, Alibaba e Apple non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Le compagnie si sono comunque rifiutate di rimuovere il gioco dai rispettivi store, anche dopo essere state sollecitate da Ubisoft. “I nostri competitor sono sempre alla ricerca di modi per sfruttare a loro vantaggio la popolarità di Rainbow Six Siege”, sottolinea la software house francese, che chiede a Google e Apple di rendere disponibile una rendicontazione delle vendite del gioco sui loro marketplace, così da poter stimare il risarcimento danni da richiedere.

Cos’è Area F2?

Disponibile gratuitamente su Play Store e App Store da poche settimane, Area F2 è un tactical shooter che riprende molte delle caratteristiche più famose di Rainbow Six Siege. Tutti i giocatori che lo scaricheranno entro il 31 maggio potranno avere accesso gratuitamente a tutti gli operatori presenti nell’app, normalmente sbloccabili tramite delle microtransazioni o usando la valuta di gioco.