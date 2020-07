Fifa 21, EA presenta la copertina ufficiale

Essere sulla copertina di Fifa, una delle simulazioni calcistiche più famose del mondo, è il sogno di ogni calciatore. Quest'anno, l'onore è toccato a Kylian Mbappé, una delle più brillanti stelle del calcio di oggi, che rappresenta la prossima generazione di grandi calciatori. Oltre al proprio enorme talento, il francese incarna anche lo spirito della community globale di Fifa grazie alla propria dedizione per accrescere la cultura calcistica e rinforzare il legame tra il gioco e milioni di persone in tutto il mondo.

Kylian Mbappé, la storia di un “predestinato”

Il nuovo protagonista della copertina di Fifa 21 ha già tagliato traguardi impensabili nella propria carriera per un calciatore di appena 21 anni. Ha disputato da assoluto protagonista l'ultimo Campionato Mondiale di Calcio, vincendolo con la sua Nazionale, la Francia, ha trionfato in Ligue 1 con il Psg, è stato nominato Golden Boy nel 2017 e ha vinto il titolo di Giocatore dell’Anno del campionato transalpino a soli 20 anni. Ora, Kylian Mbappé può aggiungere la copertina di Fifa ai propri riconoscimenti personali. La notizia arriva sulla scia del lancio delle nuove divise del Paris Saint-Germain, squadra per la quale gioca, e segna un altro importante successo nella carriera già leggendaria di Mbappé.

"Essere sulla copertina di Fifa è un sogno che diventa realtà. Sin dai tempi in cui vivevo a Bondy e a Clairefontaine fino alla Coppa del Mondo, questo rappresenta un grande traguardo. Gioco a Fifa da quando ero un bambino: sono onorato di rappresentare un'intera nuova generazione di calciatori e di far parte del gruppo di fantastici atleti che condividono questo privilegio", le sue parole.