Epic Games Store, ecco i nuovi giochi gratis: Next Up Hero e Tacoma

I due giochi prenderanno il posto dell’hack and slash Torchlight 2 a partire dalle 17:00 di oggi, giovedì 23 luglio. Resteranno disponibili per il download per una settimana

Ogni giovedì l’Epic Games Store mette a disposizione degli utenti dei nuovi giochi gratuiti da scaricare per un periodo di tempo limitato. La scorsa settimana gli appassionati dei giochi di ruolo hanno trovato pane per i loro denti in Torchlight 2. L’hack and slash di Runic Games resterà disponibile sullo store fino alle 17:00 di oggi, giovedì 23 luglio, per poi lasciare il posto a due nuovi giochi: Next Up Hero e Tacoma. Come di consueto, una volta scaricati i due titoli resteranno nella libreria degli utenti senza limiti di tempo.

Next Up Hero

L’Epic Games Store descrive Next Up Hero come “un dungeon crawler in cui degli eroi disegnati a mano avanzano nelle loro imprese sfrecciando a colpi di fendenti, esplosioni, bonghi e boomerang”. Una volta scelto l’eroe che preferiscono, i giocatori dovranno darsi da fare per sconfiggere i nemici presenti nel dungeon in cui si trovano. Nel corso dell’avventura diventerà sempre più importante migliorare l’equipaggiamento del proprio personaggio e far crescere le sue statistiche.

Tacoma

Tacoma non è solo il nome del secondo titolo gratuito proposto dall’Epic Games Store, ma anche quello della stazione spaziale in cui è ambientata l’avventura. “Sei membri di un equipaggio hanno vissuto e lavorato sulla stazione spaziale Tacoma, stringendo rapporti umani, barcamenandosi tra amori e lutti e affrontando insieme la fine imminente. Scopri non soltanto cosa gli è successo, ma cosa li ha resi quel che sono, calandoti nel ruolo di investigatore interattivo. La storia si dirama attraverso una serie di scene interattive doppiate e animate che ti faranno immedesimare nelle vicende a bordo di Tacoma”.

L’aggiornamento 13.30 di Fortnite

Oltre che per il suo store, Epic Games è nota agli appassionati di videogiochi anche per Fortnite. Da poco, la software house ha aggiornato il suo battle royale alla versione 13.30, che ha introdotto la funzionalità di ripristino “Ventura” in “Salva il Mondo”, oltre a dei nuovi personaggi e alle stazioni di servizio, che suggeriscono l’arrivo imminente delle tanto vociferate automobili.