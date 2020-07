Fortnite patch 13.30: tutte le novità

Dopo la consueta manutenzione, i server di Fortnite sono tornati online ed Epic Games ha reso note tutte le novità introdotte con la patch 13.30. Oltre a correggere vari bug presenti nel gioco, l’aggiornamento ha anche portato con sé vari contenuti inediti per la modalità “Salva il Mondo”. La novità più grossa è indubbiamente “Ventura”, una nuova funzionalità di ripristino in cui i Comandanti potranno rivivere livello e progressione di risorse, il tutto mentre scaleranno le vette di ciascuna nuova Stagione Ventura. Sul proprio sito Epic Games spiega che ogni escursione, della durata di una stagione, sarà ambientata in una zona stagionale con modificatori unici e nuovi, tutti da scoprire.

La prima Ventura Stagionale

Gli appassionati di Fortnite dovranno pazientare fino alle 2:00 del 28 luglio prima di poter prendere parte alla prima Ventura Stagionale, che sarà ambientata nella nuova Zona Ventura Desolazione Devastata. Epic Games spiega che quando i giocatori entreranno in quest’area, il loro livello di potenza si trasformerà nel loro Livello Ventura Stagionale e una nuova barra di livello Ventura mostrerà il loro attuale progresso nel livello e le ricompense che li attenderanno una volta raggiunto il successivo. “Il tuo livello Ventura determina anche il tuo livello di potenza e le tue statistiche F.O.R.T. all’interno della zona, perciò non dovrai preoccuparti di superstiti o ricerche! Alleati con altri giocatori per aumentare ulteriormente le tue statistiche F.O.R.T.!”

Armi e ricompense

Per ottenere PE Ventura e salire di livello, i giocatori non dovranno fare altro che completare missioni, allerte missioni e incarichi nella zona Ventura. “Ogni anno avremo un totale di cinque Zone Ventura a Rotazione, ciascuna ambientata in un bioma diverso e dotata del proprio modificatore esclusivo, per offrire un’esperienza di gioco unica”, spiega Epic Games. Dato che in Ventura non sarà possibile creare armi, i giocatori dovranno cercare delle risorse per migliorare il proprio equipaggiamento presso degli appositi distributori automatici. Per quanto riguarda le ricompense, i primi 50 livelli Ventura permetteranno di mettere le mani su vari premi, tra cui “Voucher arma”, “Rivantaggio di gioco” e “Supercaricatori”. Oltre alla Ventura Stagionale, nella Desolazione Devastata i giocatori potranno anche affrontare gli incarichi della serie “Impostore” e sbloccare dei nuovi personaggi.

Le novità introdotte in Battaglia Reale

Nella modalità Battaglia Reale, Epic Games ha introdotto le stazioni di servizio. Come intuibile, i giocatori potranno utilizzarle per fare il pieno alle loro vetture, che dovrebbero essere aggiunte nel gioco nelle prossime settimane. La software house ha anche arricchito l’evento Sumer Splash con tre modalità a tempo limitato: Payback, Catch e One Shot.