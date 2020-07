Fortnite, ecco come ottenere la skin e il tridente di Aquaman

Dopo aver affrontato numerose missioni a tema, finalmente i giocatori di Fortnite possono mettere le mani sulla skin e sul piccone (a forma di tridente) di Aquaman. Per ottenere le due ricompense non devono fare altro che superare un’ultima sfida: conquistare il tridente del supereroe DC a Cala Corallina. Quest’area si trova nella parte nord-ovest della mappa, in prossimità del gigantesco Mulinello. Ecco alcuni consigli utili su come affrontare l’ultima sfida a tema Aquaman.

Come trovare il tridente a Cala Corallina

È possibile trovare il tridente di Aquaman su uno qualsiasi dei tre scogli che emergono dalle acque che circondano Cala Corallina. Non è difficile da trovare, ma mentre si esplora l’area è bene prestare attenzione ai numerosi nemici presenti. Una volta individuata l’arma caratteristica del supereroe DC, è sufficiente avvicinarsi e interagire con l’oggetto per entrarne in possesso. Tutti i giocatori che completeranno la sfida dopo aver affrontato tutte le altre dedicate ad Aquaman potranno anche trovare la skin del personaggio interpretato da Jason Momoa (attore noto anche per aver interpretato Khal Drogo nella serie tv Game of Thrones) nell’armadietto di gioco. Tutti gli altri dovranno armarsi di pazienza e portare a termine anche le missioni mancanti (ma potranno sempre consolarsi col loro nuovo tridente).

La skin e lo scudo di Capitan America

Da poco, Epic Games ha reso disponibile all’interno di Fortnite anche un’altra skin ispirata al mondo dei supereroi. Infatti, nel negozio virtuale del gioco è possibile acquistare un costume ispirato a Capitan America al prezzo di 2.000 V-bucks (circa 20 euro). Oltre alla skin, i giocatori possono mettere le mani anche sullo scudo del membro degli Avengers: si tratta di uno dei tanti piccono presenti nel Battle Royale e può essere usato per la raccolta dei materiali. In passato l’oggetto era già apparso nel gioco, ma solo per un periodo di tempo limitato.