4 videogiochi: EA F1 25, Deliver at all costs, Mario Kart World

Questo mese abbiamo provato EA F1 25, Deliver at all costs, Marvel sfida dei Campioni e Mario Kart World. Quattro videogiochi che sicuramente terranno incollati molti appassionati a console e pc. Ecco le nostre impressioni

EA SPORTS F1 25 Codemasters e EA Sports alzano l’asticella dell’esperienza racing, portando i fan della Formula 1 in una nuova era fatta di realismo, strategia e spettacolo. Il titolo introduce una serie di innovazioni che lo rendono il capitolo più ambizioso della saga. La modalità My Team 2.0 permette di gestire tutto: piloti, sponsor, ingegneri e persino il design macchina. E si possono anche sfidare leggende come Senna e Schumacher! I circuiti sono stati ricreati con tecnologia LIDAR, quindi ogni curva, dosso e cordolo è super realistico. E per la prima volta si può correre anche al contrario su piste come Silverstone. Torna anche Braking Point, la modalità storia piena di drama e adrenalina, e con F1 The Movie si rivivono le scene del film direttamente nel gioco. Volante o Dualsense in mano e si parte.

EA F1 25

Deliver At All Costs Non si conquisterà il podio ma qui è arrivato il momento di consegnare… a ogni costo! Deliver At All Costs, il nuovo action game narrativo firmato Far Out Games e KONAMI. Nel gioco si vestiranno i panni di Winston Green, un corriere sfortunato ma determinato, pronto a tutto pur di completare le sue consegne in un mondo folle ispirato agli anni ’50. Tra abitanti infuriati, recinzioni da sfondare e misteri da svelare, ogni missione è un mix di azione, distruzione e risate. Gioco facile con una colonna sonora molto bella, un tuffo nel passato anni '50.

Deliver at all costs

Marvel Sfida dei Campioni Dopo aver fatto parlare di se su smartphone, Marvel Sfida dei Campioni arriva su PC. L’azione arcade e i combattimenti tra supereroi approdano così su uno schermo ancora più grande. Il gioco si scarica gratis direttamente dal sito ufficiale. La grafica è in Full HD e il game play è facile e avvincente. Oltre 300 personaggi da poter scegliere. Il gioco supporta il cross-play con la versione mobile, quindi si può continuare a combattere ovunque ci si trovi.

Marvel sfida dei Campioni

Mario Kart World Non poteva che essere Mario ad aprire le danze della nuova console Nintendo Switch 2 con Mario Kart World. Per la prima volta, ogni pista è parte di un mondo connesso, dove si può correre tra città, vulcani, laghi e deserti senza interruzioni. Niente più circuiti chiusi: qui si esplora, si gareggia e si scoprono segreti in modalità open world. Il gioco supporta fino a 24 giocatori, sia in locale che online. Grafica migliorata e un sistema di guida ancora più fluido. Nuove modalità di gioco come il salto caricato, la possibilità di correre sui muri e persino riavvolgere il tempo in single player. Non mancano le modalità classiche, come il Gran Premio e la nuova sopravvivenza, dove solo i migliori restano in gara.