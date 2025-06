Vodafone Down, problemi a internet e rete telefonica

Le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia in particolare dalle principali città. Non sono ancora state diffuse comunicazioni ufficiali da parte di Vodafone. Non è ancora chiaro quindi a cosa siano dovuti i malfunzionamenti

Un guasto alla rete Vodafone-Infratel ha colpito vaste aree delle province di Teramo e L'Aquila questa mattina, causando significativi disservizi nei sistemi informatici delle Asl locali. Poco dopo le 9:30, la rete che serve la Asl di Teramo ha subìto un blackout, compromettendo la funzionalità dei Cup (Centri unificati di prenotazione). Le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia in particolare dalle principali città. Tra queste: Milano, Roma, Torino, Bari, Bologna, Napoli e Cagliari. Al momento non sono ancora state diffuse comunicazioni ufficiali da parte di Vodafone. Non è ancora chiaro quindi a cosa siano dovuti i malfunzionamenti. Anche il sito downdetector segnala da questa mattina un netto aumento degli utenti che hanno problemi con Vodafone. Il 41% sta segnalando problemi all'internet fisso, il 33% invece sta riscontrando interruzioni per Internet mobile, e il 25% ha segnalato problemi di linea.

Disagi diffusi ai Cup e ai servizi informatici in Abruzzo

L'unico a rimanere attivo è stato quello dell'ospedale Mazzini del capoluogo, che tuttavia non ha potuto attivare i servizi Pos né l'eliminacode. Oltre ai disagi nei Cup, il malfunzionamento ha interessato anche i servizi informatici delle strutture sanitarie, causando ritardi e difficoltà nell'uso di alcuni software, come riportato in una nota. Nonostante ciò, le prestazioni sanitarie vengono regolarmente garantite. La Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila ha segnalato problemi analoghi. "I nostri tecnici sono già al lavoro, in costante contatto con Vodafone, per monitorare la situazione e sollecitare il ripristino delle funzionalità nel più breve tempo possibile - si legge in una nota - Ci scusiamo con l'utenza per i disagi, indipendenti dalla nostra volontà, e ringraziamo per la collaborazione e la pazienza". Inoltre, il disservizio ha messo in difficoltà anche molti utenti privati, impedendo loro di effettuare telefonate, oltre ai disagi presso l'Asl aquilana.