Epic Games Store, disponibile nuovo gioco gratis: svelati i prossimi

Nuova infornata di titoli gratuiti per gli appassionati di videogiochi su PC. Epic Games Store ha rinnovato la lista dei giochi gratis di questa settimana. Dal 16 luglio fino alle 17.00 del 23 luglio, sullo store ufficiale della software house si può riscattare gratuitamente un solo titolo: Torchlight 2. Una volta effettuato il download, il secondo episodio della serie targata Runic Games farà per sempre parte della propria libreria. Ma le novità non sono finite. Come si vede sull’home page della piattaforma, dal 23 luglio sono previsti altri due titoli il cui download sarà gratuito. Si tratta di Tacoma e Next Up Hero. Entrambe le due versioni per PC potranno essere scaricate gratuitamente dallo Store ufficiale di Epic Games fino al 30 luglio. Ecco nel dettaglio le nuove proposte gratuite della software house.

I nuovi titoli gratis nel dettaglio

Torchlight II, pubblicato nel 2012, è un titolo d'azione sviluppato da Runic Games, dove gli utenti sono chiamati ad inseguire e sconfiggere Alric l'alchimista, che ha distrutto la città di Torchlight e rubato il cuore di Ordrak il maligno, con l’intento di riportarlo in vita.

“Torchlight II è pieno zeppo di nemici, bottini e livelli randomizzati. Pur mantenendo tutto il gusto e l'entusiasmo dell'originale, Torchlight II amplia il suo mondo e aggiunge le funzionalità più richieste dai giocatori, tra cui la modalità multigiocatore online e tramite LAN”, spiegano gli sviluppatori nella descrizione del titolo. Tacoma, sviluppato da Fullbright e pubblicato nell’agosto 2017, è invece un gioco di esplorazione ambientato a bordo di una stazione spaziale apparentemente vuota. Potrà essere riscattato gratuitamente sull’Epic Games Store dal 23 al 30 luglio, proprio come Next Up Hero, un dungeon crawler in cui degli eroi disegnati a mano avanzano nelle loro imprese sfrecciando a colpi di fendenti, esplosioni e boomerang.

“Scegli il tuo eroe e inizia a ripulire i dungeon, migliorare gli equipaggiamenti e massimizzare le statistiche”, riporta la descrizione del titolo.