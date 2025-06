Meta, arriva la pubblicità su Whatsapp

In arrivo la pubblicità anche su Whatsapp, la piattaforma di messaggistica gratuita di Meta. A differenza di Facebook, Instagram e altre piattaforme sociali, Whatsapp ha mantenuto una pubblicità minima da quando Meta l'ha acquisita nel 2014. Gli utenti e le autorità di regolamentazione hanno tenuto sotto controllo la possibilità che il gigante dei social media cercasse di monetizzare un'applicazione utilizzata principalmente per chattare con amici e familiari e apprezzata per la sua privacy. Finora, la pubblicità della piattaforma consisteva principalmente in messaggi promozionali di Whatsapp Business ai clienti che avevano aderito e in alcuni test limitati di annunci di stato in mercati selezionati. L'app di messaggistica non conterrà annunci pubblicitari nei feed di chat o nelle conversazioni.