Fifa 21, il trailer ufficiale presentato da EA Sports. VIDEO

Dopo aver svelato la copertina di Fifa 21, con protagonista Kylian Mbappé, Electronic Arts ha colto di sorpresa i fan lanciando il trailer ufficiale del nuovo capitolo del simulatore calcistico.

Nel filmato, visibile sul canale YouTube EA SPORTS Fifa, la software house illustra tutte le novità del prossimo videogioco tra modalità di gioco, gameplay, contenuti e grafica.

Da nuove opzioni per giocare con gli amici attraverso nuovi elementi social alla maggiore possibilità di controllo nella Modalità Carriera, gli utenti giocando a Fifa 21 potranno contare su un gameplay completamente rinnovato, grazie anche a una tecnologia più realistica per i fisici dei calciatori e un sistema ottimizzato per le animazioni dei movimenti degli atleti in campo. Ecco tutte le novità che saranno presenti in Fifa 21 nelle diverse modalità di gioco.

Novità in Modalità Carriera

In Modalità Carriera i videogiocatori potranno portare il loro team ai vertici gestendo ogni momento, attraverso novità che daranno profondità alle partite, alle trasferte e all’allenamento. “Quest'anno riuniremo i fan attraverso esperienze collettive in grado di accrescere sia l’esperienza nei campetti che lo spettacolo dello stadio professionale, offrendo la più autentica e interattiva esperienza di EA SPORTS FIFA provata fino ad oggi", ha dichiarato Aaron McHardy, Executive Producer di EA SPORTS FIFA. “Insieme a uno dei più grandi aggiornamenti apportati alla modalità Carriera e a un maggiore realismo di gioco, continuiamo a colmare il divario tra il mondo reale e quello virtuale del calcio. I nostri fan avranno nuove possibilità per giocare ad uno splendido gioco amato da tutti noi”.