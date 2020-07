PS Plus agosto 2020, tutti i giochi gratis

Si tratta Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys: Ultimate Knockout. Il primo può essere riscattato dagli abbonati al servizio già da oggi 28 luglio

È finalmente terminata l’attesa per i giocatori di PlayStation. Sul blog ufficiale della console, Sony ha annunciato l’elenco dei giochi gratuiti che gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare nel mese agosto 2020. Si tratta Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys: Ultimate Knockout. Il primo può essere riscattato senza costi aggiuntivi dagli abbonati al servizio di PS Plus già da oggi, 28 luglio. Fall Guys: Ultimate Knockout, invece, potrà essere scaricato gratuitamente a partire dal 4 agosto. Per entrambi i titoli la promozione termina lunedì 31 agosto 2020.

I giochi gratuiti PS Plus di agosto 2020

Tra i titoli gratuiti di agosto 2020 per gli abbonati al servizio PS Plus troviamo Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, una rivisitazione del titolo più popolare della famosa saga sparatutto di Activision.

“Rivivi l'epica campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2, il classico del 2009, ora rimasterizzato in alta definizione. Prova missioni classiche come Cliffhanger, Il gulag e Whiskey Hotel mentre ti unisci a Soap, Price, Ghost e il resto della Task Force 141 nella lotta per riportare l'ordine nel mondo”, spiegano gli sviluppatori nella descrizione del titolo, che include anche il bundle Ghost Underwater Demo Team Classico, disponibile all'uso su Call of Duty: Modern Warfare e Warzone.

Fall Guys: Ultimate Knockout, invece, disponibile per il download da martedì 4 agosto a lunedì 31 agosto, è un divertente titolo party multigiocatore edito da Devolver Digital e sviluppato da Mediatonic.

“Sopravvivi a una serie di esilaranti sfide fino a quando non resterà un solo vincitore in questo coloratissimo titolo party multigiocatore online per 60 persone! Dimostra di che pasta sei fatto in brutali sfide cooperative o tutti contro tutti in cui solo la squadra vincente passa al turno successivo”, riporta la descrizione del titolo.

Gli abbonati al servizio hanno ancora qualche giorno di tempo per riscattare i titoli gratuiti di luglio 2020: Nba 2K20, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration ed Erica, disponibili fino al 3 agosto 2020.