Sony vuole portare altre esclusive PlayStation 4 su Pc

L’arrivo di Death Stranding e di Horizon Zero Dawn su Steam non è di certo passato in sordina. Entrambi i giochi hanno scalato la classifica dei titoli più venduti sulla piattaforma di Valve ancora prima del loro debutto ufficiale, dimostrando il grande interesse degli utenti Pc nei confronti delle ex esclusive di PlayStation 4. Nel corso del suo ultimo rapporto finanziario, Sony ha confermato il proprio interesse a portare altri titoli su Pc in futuro, con l’obiettivo di proporre una maggiore reddittività della sua divisione gaming. La compagnia ha anche espresso la volontà di migliorare i propri servizi di rete e offrire delle esclusive appartenenti a generi di vario tipo, in modo da fidelizzare gli utenti e portarli a continuare a scegliere il marchio PlayStation. “Puntiamo anche a incrementare il numero degli utenti attivi e a rendere più breve il ciclo di conversione monetaria. In futuro porteremo altri nostri titoli first party su Pc, in modo da promuovere una maggiore crescita della nostra reddittività”, hanno dichiarato i vertici di Sony.

PlayStation Plus, i giochi gratis di settembre

Nei giorni scorsi, Sony ha reso noto sul proprio blog quali saranno i giochi che gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratis a settembre. I due titoli, che prenderanno il posto di Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys: Ultimate Knockout, sono Street Fighter V e PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Il primo, proposto nella versione PlayStation Hits, è l’ultimo capitolo della nota saga di picchiaduro, mentre il secondo è uno dei battle royale più longevi e apprezzati dal grande pubblico. Entrambi saranno disponibili per il download dal primo settembre. Nelle prossime ore gli utenti potranno ancora recuperare i giochi gratuiti di agosto e scoprire di persona perché Fall Guys: Ultimate Knockout è diventato uno dei titoli più apprezzati dell’estate 2020.