Minecraft si conferma l’app più venduta su Amazon

L’applicazione più acquistata del momento, in cima alla classifica sullo store Amazon, è ancora "Minecraft”, un avvincente gioco che consente agli utenti di esplorare mondi infiniti, disponibile al prezzo di 6,99 euro.

Sono molto gettonate anche "Bing: Baking Game" e "AirReceiver”, che occupano rispettivamente il secondo e il terzo gradino del podio nella classifica delle app a pagamento che hanno totalizzato il maggior numero di download sullo store del colosso di e-commerce. "Bing: Baking Game” riprende le avventure di Bing, un personaggio particolarmente popolare nel Regno Unito ideato da Ted Dewan. "AirReceiver", invece, è una piattaforma che facilita la gestione dei dispositivi con sistema operativo Android.

La classifica nel dettaglio

Fuori dal podio troviamo una new entry: "Transporter Plane 3D", un avvincente simulatore di volo in cui bisogna seguire le indicazioni dalla torre di controllo del traffico aereo per perfezionare le proprie capacità di parcheggio e di atterraggio.

Il quinto e il sesto gradino del podio spettano rispettivamente a "Toca Life: Vacation", incentrato sull’esplorazione di aeroporti, hotel e spiagge, e a "Scary

Teacher 3D", un gioco in cui gli utenti sono chiamati a vendicarsi di un’insegnate malvagia. La settima posizione in classifica, invece, è riservata a "Raft Survival”, un affascinante titolo di sopravvivenza che catapulta i giocatori in un'avventura oceanica epica, con l'obiettivo di rimanere in vita, raccogliere risorse e costruire una casa galleggiante. Segue "PJ Masks: Eroi delle corse”, un gioco di avventura ambientato sulla Luna che ha come protagonisti i “superpigiamini”.

Il nono gradino del podio spetta a "Mountain Legends 2 - Gamepad Edition", perfetto per gli appassionati delle due ruote, in cerca di sfide adrenaliniche. Chiude la top ten, "Riptide GP2”, un gioco in acqua, in cui gli utenti in sella al proprio hydro-jet sono chiamati a sfrecciare attraversando paesaggi urbani futuristici, canali e fiumi tortuosi, porti aperti e strutture di ricerca misteriose.

Questa la classifica:

• "Minecraft"

• "Bing: Baking Game"

• "AirReceiver"

• "Transporter Plane 3D"

• "Toca Life: Vacation"

• "Scary Teacher 3D"

• "Raft Survival"

• "PJ Masks: Eroi delle corse"

• "Mountain Legends 2 - Gamepad Edition"

• "Riptide GP2"