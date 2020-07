Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, svelati i brani della colonna sonora

Gli sviluppatori del titolo, che tornerà il 4 settembre in versione rimasterizzata, hanno raccolto le nuove canzoni che faranno parte della colonna sonora ufficiale, in una playlist presente su Spotify

La celebre serie di videogiochi legati al rinomato skater Tony Hawk sta per tornare sul mercato, con una versione rimasterizzata, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. La saga, pubblicata da Activision tra il 1999 e il 2015 e approvata dall'omonimo skateboarder professionista americano, sarà disponibile a partire dal 4 settembre prossimo per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, per la famiglia di dispositivi Xbox One di Microsoft, inclusa Xbox One X e su Pc tramite Epic Games. I primi dettagli sul titolo iniziano ad arrivare e li rivela, in particolare, il blog ufficiale di Playstation , che racconta di ben trentasette nuove canzoni, per “una colonna sonora variegata e in continua crescita legata alla cultura dello skateboard”, che saranno aggiunte ai vecchi successi del 1999 e del 2000, legati ai precedenti capitolo del gioco.

Una colonna sonora corposa

approfondimento

Tony Hawk torna nel mondo dei videogiochi in versione rimasterizzata

Tra l’altro, come scrive sul blog del colosso dei videogiochi James Mattone, lead Writer di Activision, per entrare a respirare sin da subito le atmosfere di gioco è possibile dare un primo ascolto alle tracce scelte dagli sviluppatori del videogioco: basta cercare la playlist ufficiale aggiornata Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sulla piattaforma di Spotify. Sono rappresentati cinque decenni di skate, dagli anni ’80 fino ai successi più recenti, con canzoni provenienti da diversi generi e Paesi. Tra queste ci sono A Tribe Called Quest con “Can I Kick It?”, Billy Talent con “Afraid of Heights”, Destroy Boys con “Duck Eat Duck World” o ancora Reel Big Fish con “She’s Famous Now” e Zebrahead con “All My Friends Are Nobodies”, solo per citarne alcune.

La demo prima del lancio

Chi volesse scoprire le adrenaliniche sensazioni di Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 in formato digitale e accedere alla demo Warehouse, disponibile dal 14 agosto per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, può preordinare il gioco, recandosi sull’apposita pagina web del Playstation Store. In questa fase, definita “di riscaldamento”, l’utente potrà provare ad andare sullo skate nei panni di Tony Hawk, cimentandosi nel livello di apertura, in cui è possibile provare ad eseguire un trick particolare (un 900 sull’halfpipe) o cercare nuove combo in uno skatepark classico. Il tutto, prima che arrivi la data ufficiale per acquistare il videogioco, proposto in vendita a 44,99 euro.