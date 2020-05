Tony Hawk torna nel mondo dei videogiochi in versione rimasterizzata

La celebre serie, dedicata all’omonimo skater professionista americano, tornerà a partire dal 4 settembre 2020 per PlayStation 4, per la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox One X e su Pc tramite Epic Games

La serie di videogiochi legati allo skater Tony Hawk sta per tornare sul mercato dei videogiochi per dilettare nuovamente i fan della saga, pubblicata da Activision tra il 1999 e il 2015 e approvata dall'omonimo skateboarder professionista americano. “Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2” sarà disponibile in versione totalmente rimasterizzata a partire dal 4 settembre prossimo per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, per la famiglia di dispositivi Xbox One di Microsoft, inclusa Xbox One X e su Pc tramite Epic Games. Lo ha annunciato lo stesso Hawk in diretta streaming, nell’ambito dell’evento “Summer Game Fest” e ne ha dato conferma la stessa Activision sui propri canali social.

Cosa aspettarsi

“Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 è pronto per far rivivere location originali, skater professionisti, evoluzioni con lo skate e tutte le canzoni dalla colonna sonora diventata iconica del gioco, nonché amplificare l'esperienza videoludica con nuovi modi di giocare tra cui la versione multiplayer online”. Così Activision, sulle pagine web del proprio sito, ha presentato il ritorno ufficiale della serie, annunciando i nomi del roster ufficiale che gli utenti troveranno nella nuova versione, composto da Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Steamer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg, Chad Muska. E ovviamente dal mitico Tony Hawk. Ogni skater sarà dotato delle proprie particolarità con mosse ed evoluzioni specifiche, come il leggendario 900 di Tony Hawk, che consentiranno di proporre combo incredibili. Questa edizione rimasterizzata, tra l’altro, includerà anche tutte le ambientazioni originali dei primi due giochi del franchise, dal Warehouse al The Bullring, oltre a molte delle canzoni già conosciuti dai fan della serie. I vari livelli possono essere giocati da soli, cercando di ottenere determinati obiettivi, ma anche con un amico in modalità cooperativa oppure ancora online grazie alla modalità di gioco in multiplayer. Il tutto supportato dalla straordinaria risoluzione in 4K.

Il prezzo

“Tony Hawk Pro Skater 1 e 2”, scrive ancora Activision, sarà disponibile in tutto il mondo al prezzo suggerito per gli Stati Uniti di 39,99 dollari. Una versione digitale deluxe che include contenuti e attrezzature uniche ed extra sarà disponibile, invece, al prezzo consigliato di 49,99 dollari.