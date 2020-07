Spotify lancia Premium Duo, un nuovo piano di abbonamento

Una novità interessante arriva da Spotify , piattaforma leader per quanto riguarda lo streaming musicale , presente in 79 Paesi nel mondo con oltre 50 milioni di brani, una comunità composta da più di 286 milioni di utenti, di cui 130 milioni abbonati a Spotify Premium. E proprio per quanto riguarda gli abbonamenti, l’app nata nel 2008 ha deciso di rendere disponibile, per 55 mercati mondiali tra cui anche l’Italia, Premium Duo , che al prezzo il di 12,99 euro al mese, si propone come profilo ideale per coniugare le esigenze musicali di due persone che vivono sotto lo stesso tetto.

Ascoltare la musica insieme

Ascoltare la musica insieme è importante per molte persone che condividono un legame affettivo. Ad esempio, proprio secondo una ricerca di Spotify, il 73% delle coppie ascolta la musica insieme per ricordare momenti felici, il 63% ascolta la musica insieme come un modo per costruire la propria identità e creare momenti memorabili e il 66% afferma che ascoltare musica insieme dà loro qualcosa di cui parlare. Spotify, con questa iniziativa, ha deciso di rendere tutto questo molto più semplice: grazie a Premium Duo infatti, il nuovo piano di abbonamento unico nel suo genere, ascoltare la musica insieme, o anche separatamente, non sarà più un problema. Il funzionamento è semplice: ciascun utente ottiene il proprio account Premium in un unico piano, insieme a vantaggi unici quali l'accesso esclusivo a Duo Mix, una playlist costantemente aggiornata e creata su misura per i due abbonati, con la musica che amano ascoltare insieme. Inoltre, grazie a Premium Duo si potranno sfruttare tutti i vantaggi che propone Spotify Premium, come l’assenza della pubblicità, l’ascolto on-demand e la scelta tra più di 50 milioni di brani oltre un milione di podcast.

Un’offerta unica nel suo genere

“Siamo orgogliosi di lanciare Spotify Premium Duo, la prima offerta musicale unica nel suo genere dedicata ai conviventi” ha spiegato Alex Norström, Chief Freemium Business Officer di Spotify. “Premium Duo include il nostro ampio catalogo di musica e podcast insieme a tutto ciò che gli utenti amano di Spotify Premium. I due account individuali permettono a ciascuno di ascoltare la musica in modo indipendente e senza interruzioni, avendo a disposizione tutte le playlist e le funzioni di Spotify personalizzate e create su misura. Siamo entusiasti di rendere disponibile Spotify Premium Duo in un numero sempre maggiore di mercati in tutto il mondo”, ha poi aggiunto. Come fare per iscriversi? Basterà cliccare nella sezione apposita del sito di Spotify e seguire le indicazioni per l’attivazione. L’offerta prevede un mese gratuito di abbonamento, per gli utenti che non hanno mai provato Premium, al termine del quale il servizio costerà come detto 12,99 euro al mese e potrà essere annullato quando si vuole. I due utenti che ne vogliono usufruire devono risiedere allo stesso indirizzo. Gli utenti che hanno già un account Premium attivo possono passare a Premium Duo modificando il proprio abbonamento. Il passaggio a Premium Duo permette di mantenere l’account Premium esistente insieme a tutta la musica, i podcast e le playlist salvate.