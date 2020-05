Spotify, musica illimitata: verrà rimosso il limite dei 10mila brani

Le richieste degli utenti

approfondimento

La modifica, si legge, verrà apportata dopo una segnalazione da parte degli utenti avvenuta sin dal 2014 e che, ad oggi, ha ricevuto oltre 12.500 voti sul forum di scambio di idee della community della piattaforma di streaming. Sebbene un utente medio possa avere solo poche centinaia o poche migliaia di brani salvati, c’è anche chi ha sempre preferito una libreria più grande, senza alcun limite. Ma prima di questa decisione, Spotify aveva imposto un limite di 10.000 brani totali salvabili su tre dispositivi. Una volta raggiunto il limite l’app mostrava: “Collezione epica amico mio. Non c'è più spazio nella tua libreria. Per inserire nuovi brani, dovrai prima rimuoverne altri".

La modifica disponibile a breve

La modifica, che sarà disponibile su iOS, Android, desktop e Web, non dovrebbe avvenire immediatamente, ma presto sarà implementata per gli utenti. “The Verge”, altro sito molto attento a tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia, scrive che Spotify finalmente viene risolto un problema, per una piattaforma che mette a disposizione oltre 50 milioni di brani ascoltabili in streaming oppure anche offline a seconda del profilo scelto da ogni utente. L’azienda aveva precedentemente dimostrato di non essere propensa a questa idea, commentando nel 2017: "Al momento non abbiamo in programma di estendere il limite di brani. Il motivo è che meno dell'1% degli utenti lo raggiunge". Il nuovo sistema, spiega ancora “The Verge” si applica solo alla possibilità di salvare brani nella libreria di Spotify. Le singole playlist sono ancora limitate al limite dei 10.000 brani e gli utenti possono scaricare fino a 10.000 canzoni solo su ciascuno dei loro cinque diversi dispositivi per l'ascolto offline.