Spotify, fino al 30 giugno tre mesi di abbonamento Premium gratis

Spotify, una delle piattaforme per lo streaming musicale più utilizzate in assoluto, ha deciso di proporre ai propri utenti una nuova offerta, legata alla sua Premium che, tra gli altri vantaggi, propone quello di ascoltare tutta la musica che si vuole, anche offline, senza un numero di skip delle canzoni limitato e senza pubblicità, come succede invece nella versione classica. L’app propone, fino al 30 giugno 2020, tre mesi di abbonamento gratuito alla versione Premium, al termine dei quali si applica la tariffa dell'abbonamento mensile. La proposta, si legge sul sito ufficiale, non è disponibile per chi ha già provato Premium.

Dedicato ai nuovi utenti

I nuovi utenti o comunque coloro che non hanno ancora mai utilizzato questa versione di Spotify, possono dunque approfittare di questa proposta a tempo, che prevede 90 giorni di ascolto con la possibilità di scaricare e ascoltare dove si vuole la propria musica preferita, anche su cellulare, evitare di dover ascoltare gli spot pubblicitari che ogni 30 minuti Spotify propone agli utenti non Premium e poter saltare quei brani che non piacciono all’interno di playlist corpose, semplicemente cliccando su “avanti”. Nella versione classica non a pagamento, gli skip hanno invece un limite.

I tre pacchetti disponibili dopo la prova

Una volta scaduti i tre mesi di prova, si potrà decidere se disdire l’abbonamento o continuare ad utilizzarlo e qui si aprono tre possibilità. In qualità di “utente singolo” Spotify Premium costerà 9,99 euro al mese e per un account prevede l’ascolto senza pubblicità, anche offline e riproduzione on-demand. C’è poi il pacchetto Spotify Premium Family che costa 14,99 euro al mese e permette di utilizzare fino a 6 account, in versione Premium, per tutti i membri della propria famiglia e accedere alla “Family Mix”, una playlist dedicata proprio alle famiglie, regolarmente aggiornata con musica selezionata ad hoc in base ai propri gusti. Inoltre, se l’account è utilizzato da bambini, c’è la possibilità di bloccare i brani espliciti oltre ad ascoltare la musica senza pubblicità, in riproduzione offline e on demand, Infine, ecco il profilo “Student” al costo di 4,99 euro al mese valido per un solo account, una sorta di profilo dedicato agli studenti iscritti all'università che possono ascoltare la musica senza pubblicità, anche offline e on demand.

Leader di settore

Counterpoint Research, che ha analizzato di recente il mercato delle piattaforme di streaming musicale, ha segnalato che Spotify resta il leader del settore, anche grazie ad iniziative come quella in corso relativa ai tre mesi di Premium. I giganti della tecnologia come Amazon, Apple e Google hanno iniziato a concentrarsi sullo streaming musicale da meno tempo ma stanno cercando di guadagnarsi a poco a poco la lora fetta di mercato. “Apple Music sta migliorando la sua app con l’introduzione della modalità notturna, playlist curate e tante altre funzioni”, hanno scritto gli analisti.