Spotify sostiene la musica italiana con Music Innovation Hub

Anche l’Italia aderisce al progetto “Spotify COVID-19 Sosteniamo la Musica”, iniziativa nata per sostenere gli artisti e la comunità di creatori maggiormente colpiti dagli effetti del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). La collaborazione nasce grazie al partner Music Innovation Hub spa (MIH), un’impresa sociale che crede nella musica come strumento di emancipazione, inclusione ed integrazione. MIH è un incubatore di nuovi talenti artistici, sviluppa programmi di formazione professionale, incoraggia opportunità di networking a livello internazionale e promuove progetti innovativi nell’ambito della produzione, del consumo e della distribuzione musicale. Insieme a Spotify e Music Innovation Hub partecipano anche le principali associazioni del settore musicale, come FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), AFI (Associazione Fonografici Italiani), PMI (Produttori Musicali Indipendenti) con la collaborazione di Comune di Milano e Milano Music Week. L’iniziativa prevede che per ogni euro donato a MIH attraverso la pagina Spotify COVID-19 Sosteniamo la Musica, Spotify ne donerà un altro, fino a un totale complessivo di 10 milioni di dollari a livello globale (includendo tutte le organizzazioni partner fino ad oggi).

Il progetto Spotify Covid-19 Sosteniamo la musica

“Spotify Covid-19 Sosteniamo la musica” è un progetto globale che vede l’azienda che ha rivoluzionato il mondo della musica in prima linea per aiutare gli artisti, i professionisti e i lavoratori del settore più bisognosi in tutto il mondo. Tra le organizzazioni che hanno aderito ci sono MusiCares e Music Health Alliance negli Stati Uniti, Centre National de la Musique in Francia, la PRS Foundation e Help Musicians nel Regno Unito e Deutsche Orchester Stiftung in Germania. Tutte hanno lo scopo di dare un aiuto concreto in un settore bloccato e che ha cancellato opportunità di guadagno fino a poco fa essenziali per molte persone attive nel settore della musica. Federica Tremolada, Managing Director Southern and Eastern Europe di Spotify, ha dichiarato: “Sappiamo che la sospensione dei tour e delle attività legate alla promozione di nuovi progetti stia causando perdite enormi per gli artisti, i musicisti e i professionisti che lavorano nell’intera filiera musicale. Il progetto Spotify COVID-19 Sosteniamo la Musica, in collaborazione con Music Innovation Hub, vuole supportare la musica in un momento davvero cruciale”.

Le parole di MIH e FIMI

Dino Lupelli, direttore generale di MIH, ha affermato: “La possibilità offertaci da Spotify e dalle altre istituzioni aderenti, a cui speriamo si aggreghino nel tempo altre realtà istituzionali ed il mondo più ampio dei music lovers, rappresenta per noi uno stimolo importante e perfettamente coerente con la nostra missione che è quella di contribuire alla crescita ed alla innovazione della filiera musicale italiana”. Grande approvazione anche da Enzo Mazza, Ceo di FIMI: “L’iniziativa promossa da Spotify in partnership con Music Innovation Hub è molto importante in questo momento dove tanti lavoratori della musica si sono trovati da un momento all’altro in una situazione di difficoltà”.

Spotify ha dato vita anche alla funzione “Artist Fundraising Pick” che permette agli artisti di raccogliere fondi direttamente dai loro fan per sostenere la propria musica, le proprie band e crew, tramite il loro profilo Spotify. Gli artisti possono scegliere di inserire un link a GoFundMe e PayPal.me.