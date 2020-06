George Floyd, Jamie Foxx arringa la piazza

Procedono spedite le proteste negli Stati Uniti e nell’intero mondo occidentale dopo la morte di George Floyd. La questione razzismo è al centro delle discussioni e nelle ultime ore la protesta Black Lives Matter (FOTO) ha inondato anche i social network. Il 2 giugno è stato organizzato un flashmob virtuale con foto e immagini nere pubblicate da musicisti, cantanti, attori, influencer e normalissimi utenti con l’hashtag #blackouttuesday. L’iniziativa vuole porre ulteriormente attenzione sul caso George Floyd per spingere il governo Trump a dare delle risposte concrete e condannare fermamente l’episodio. Tantissimi gli artisti coinvolti in prima persona che si sono fatti portavoce del movimento sia sui social che in pubblico partecipando alle tantissime manifestazioni organizzate negli Stati Uniti. Giorni di lotta e protesta in cerca di giustizia.

Le canzoni della playlist Black Lives Matter

Anche Spotify ha deciso di rendere omaggio al movimento pubblicando una playlist speciale con le migliori canzoni di empowerment ed orgoglio del popolo afroamericano. Black Lives Matter playlist è composta da grandi classici e canzoni recenti. Tra gli artisti presenti ci sono tra gli altri James Brown, Beyoncé, Kendrick Lamar, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Nina Simone e Childish Gambino. La playlist di 56 canzoni si apre con “Say It Loud (I’m Black and I’m Proud)” di James Brown, inno dell’orgoglio afroamericano e pioniere delle battaglie per i diritti dei neri in America. Tantissimi i classici come “A Change Is Gonna Come” di Sam Cooke e “Love’s In Need of Love Today” di Stevie Wonder. Spotify ha pubblicato una nota per spiegare le sue intenzioni: “In questo giorno - e ogni giorno - Spotify supporterà i nostri dipendenti, amici, partner, artisti e creatori nella lotta contro il razzismo, l'ingiustizia e la disuguaglianza. Stiamo sfruttando il potere della nostra piattaforma per amplificare le voci del Black Lives Matter e accelerare conversazioni significative e cambiamenti necessari”. Spotify ha anche previsto donazioni da parte dei dipendenti alle organizzazioni focalizzate sulla lotta contro il razzismo, l’ingiustizia e l’iniquità. L’azienda annuncia anche un incontro come comunità globale per una discussione sull'ingiustizia razziale.

Tutte le iniziative di Spotify

Nella playlist Black Lives Matter c’è spazio anche per “Inner City Blues” di Marvin Gaye e Nina Simone, presente con due brani, tra cui “Baltimore”. Larghissima la rappresentanza del mondo hip hop con gruppi storici come N.W.A. e Public Enemy, ma anche voci moderne come Childish Gambino (This Is America) e Kendrick Lamar. Presente anche 2Pac con “Keep Ya Head Up”, Erykah Badu in “Time’s a wastin” e Beyoncé con Kendrick Lamar nel brano “Freedom”. Spotify ha anche predisposto altre novità per sensibilizzare l’attenzione sulla lotta contro il razzismo. Un logo nero è stato inserito in oltre una dozzina di playlist e podcast di punta e tutti includeranno una traccia silenziosa di 8 minuti e 46 secondi per esprimere vicinanza alla famiglia e per protestare contro tutto ciò che rappresenta il ginocchio di Derek Chauvin in quegli ultimi 8 minuti e 46 secondi di vita di George Floyd.