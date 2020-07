Jeff Bezos, ex moglie dona 1,7 miliardi di dollari in beneficienza

Nel 2019 MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos, ha donato 1,7 miliardi di dollari in beneficenza. Non è stata un'annata qualsiasi: nel 2019 il Ceo di Amazon ha versato 36 miliardi alla ex compagna per la separazione.

Le donazioni dopo il divorzio miliardario

Le donazioni sono arrivate a gruppi e no profit che sostengono la comunità LGBTQ, l'uguaglianza di genere, quelle che si battono contro il cambiamento climatico e le disuguaglianze. "Lo scorso anno mi sono impegnata a dare la maggior parte della mia ricchezza alla società che ha aiutato a crearle", ha detto Scott.