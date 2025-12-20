TCL, le iniziative per le Olimpiadi e il momento di forte crescita

Mancano meno di 50 giorni dai Giochi e il marchio specializzato soprattutto in televisori rafforza la propria presenza nelle principali città italiane e sul mercato

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 TCL , partner del Comitato Olimpico Internazionale, offre una serie di iniziative e installazioni che vogliono celebrare il rapporto tra tecnologia e sport. E lo fa forte degli ultimi dati di mercato, in cui (soprattutto nel mondo dei televisori) si conferma come uno dei pochi brand in crescita, superando l’8% di market share e nonostante un settore stagnante.

Il villaggio di Natale di Piazza Duomo

Il cuore delle iniziative è il villaggio natalizio in Piazza Duomo a Milano, con cinque igloo tematici dedicati ai continenti e decorati con immagini sportive, per immergere il pubblico nello spirito olimpico. Qui si possono provare i prodotti più interessanti di TCL e partecipare a concorsi con omaggi. L’albero di Natale di Piazza Duomo – sempre sponsorizzato da TCL – al termine delle festività grazie a un progetto dedicato all’economia circolare sarà riciclato e trasformato in pannelli e tavole di legno che verranno donati a una falegnameria sociale italiana per dare vita a nuovi manufatti artigianali. Ancora, la Stazione Centrale di Milano fino a fine febbraio ospiterà “The TCL Creative Exhibit”: un pop-up di oltre 560 m² con cinque aree interattive, un bartender robotico, stampa 3D di accessori e schermi che simulano la discesa a fianco di veri atleti. Parallelamente, nel Villaggio Olimpico, TCL installerà un media center per atleti, media e creator, con stage per conferenze stampa e contenuti live.

Ci sono anche gli atleti testimonial

La missione “Road to Milano Cortina 2026” prosegue nei centri commerciali di Roma, Torino, Venezia e Milano fino a marzo, offrendo al pubblico un’immersione negli sport invernali attraverso l’innovazione dei dispositivi TCL. A completare il quadro, una campagna con ambassador italiani di rilievo come Christof Innerhofer e Alex Vinatzer, a dimostrazione di un impegno che fonde tecnologia e sport.