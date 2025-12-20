TCL, le iniziative per le Olimpiadi e il momento di forte crescita

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

TCL, le iniziative per le Olimpiadi invernali in un momento di forte crescita

NOW

Mancano meno di 50 giorni dai Giochi e il marchio specializzato soprattutto in televisori rafforza la propria presenza nelle principali città italiane e sul mercato

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 TCL, partner del Comitato Olimpico Internazionale, offre una serie di iniziative e installazioni che vogliono celebrare il rapporto tra tecnologia e sport. E lo fa forte degli ultimi dati di mercato, in cui (soprattutto nel mondo dei televisori) si conferma come uno dei pochi brand in crescita, superando l’8% di market share e nonostante un settore stagnante.

Il villaggio di Natale di TCL in Piazza Duomo
Il villaggio di Natale di TCL in Piazza Duomo

Il villaggio di Natale di Piazza Duomo

Il cuore delle iniziative è il villaggio natalizio in Piazza Duomo a Milano, con cinque igloo tematici dedicati ai continenti e decorati con immagini sportive, per immergere il pubblico nello spirito olimpico. Qui si possono provare i prodotti più interessanti di TCL e partecipare a concorsi con omaggi. L’albero di Natale di Piazza Duomo – sempre sponsorizzato da TCL – al termine delle festività grazie a un progetto dedicato all’economia circolare sarà riciclato e trasformato in pannelli e tavole di legno che verranno donati a una falegnameria sociale italiana per dare vita a nuovi manufatti artigianali. Ancora, la Stazione Centrale di Milano fino a fine febbraio ospiterà “The TCL Creative Exhibit”: un pop-up di oltre 560 m² con cinque aree interattive, un bartender robotico, stampa 3D di accessori e schermi che simulano la discesa a fianco di veri atleti. Parallelamente, nel Villaggio Olimpico, TCL installerà un media center per atleti, media e creator, con stage per conferenze stampa e contenuti live. 

Ci sono anche gli atleti testimonial

La missione “Road to Milano Cortina 2026” prosegue nei centri commerciali di Roma, Torino, Venezia e Milano fino a marzo, offrendo al pubblico un’immersione negli sport invernali attraverso l’innovazione dei dispositivi TCL. A completare il quadro, una campagna con ambassador italiani di rilievo come Christof Innerhofer e Alex Vinatzer, a dimostrazione di un impegno che fonde tecnologia e sport.

NOW

Tecnologia: Ultime notizie

TCL, le iniziative per le Olimpiadi e il momento di forte crescita

NOW

Mancano meno di 50 giorni dai Giochi e il marchio specializzato soprattutto in televisori...

Valencia e Palermo, abbiamo provato le nuove cuffie di Urbanista

Daniele Semeraro

Twinkly lancia FX Wizard Enhanced: la nuova frontiera della creatività

NOW

Twinkly presenta FX Wizard Enhanced, l’evoluzione più avanzata della sua piattaforma creativa...

Starlink, probabile esplosione di un satellite: allarme per detriti

Tecnologia

Non ci sono pericoli per la Stazione Spaziale Internazionale. Gli ingegneri dell'azienda di Musk...

TikTok ha firmato l'accordo per vendere l'attività negli Usa

Tecnologia

Secondo quanto emerso, ByteDance ha firmato un accordo per vendere la propria entità statunitense...

Tecnologia: I più letti