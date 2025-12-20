Twinkly lancia FX Wizard Enhanced: la nuova frontiera della creatività

Twinkly presenta FX Wizard Enhanced, l’evoluzione più avanzata della sua piattaforma creativa dedicata alla personalizzazione degli effetti luminosi. Con nuovi pattern esclusivi, controlli più sofisticati e un’esperienza d’uso ottimizzata, l’azienda italiana consolida la propria leadership nell’illuminazione smart e decorativa, offrendo agli utenti strumenti ancora più potenti per trasformare ogni installazione in un’opera luminosa unica.

FX Wizard Enhanced rappresenta un significativo passo avanti nell’evoluzione dell’ecosistema Twinkly. L’aggiornamento introduce prestazioni più fluide e reattive, un’interfaccia ottimizzata e una gamma ampliata di pattern e controlli. Tra le principali novità spiccano i due nuovi effetti esclusivi, Circular e Gradient Spiral, che offrono movimenti cromatici dinamici e profondi, pensati per ampliare ulteriormente le possibilità creative degli utenti.

Controlli avanzati

La nuova versione introduce parametri più sofisticati che permettono una personalizzazione ancora più precisa degli effetti luminosi. Funzioni come Color Blend, Stripes con il nuovo parametro Warp, Gradient e Plasma arricchito dalla sezione Colors consentono di modellare luce e colore con un livello di dettaglio mai visto prima.

Ecosistema in continua evoluzione

FX Wizard Enhanced si integra perfettamente in un ambiente Twinkly sempre più ricco di funzionalità. La nuova Effects Gallery, la condivisione tramite link dinamico e la gestione delle Scenes rendono l’esperienza ancora più completa e collaborativa. A coronare la stagione natalizia arriva anche la collezione Christmas Journey, sette effetti esclusivi che mostrano il potenziale creativo della nuova piattaforma e accompagnano gli utenti in un percorso emozionale attraverso la magia delle feste.