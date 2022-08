Burberry, la nuova campagna con Irina Shayk e Maria Carla Boscono

La campagna Burberry

C’è un mondo intero dietro la campagna Burberry realizzata da Inez e Vinoodh con Riccardo Tisci. Infatti, tutte le immagini sono legate tra loro da un filo conduttore, che mira a comporre una sorta di puzzle con tutte le diverse identità di cui è capace la nuova collezione Burberry, per trasmettere al pubblico l’idea che ogni donna, in un capo della maison, può ritrovare il proprio stile. Un obiettivo ambizioso da parte del marchio, che ha fatto dell’eleganza e dell’esclusività uno dei suoi principali cavalli di battaglia. Ma c’è di più, perché per la collezione fall-winter 22/23, Burberry ha anche deciso di effettuare un’audace rielaborazione dei simboli storici del marchio,di quegli elementi che rendono un capo della maison facilmente riconoscibile fra gli altri, per dare un’idea di maggiore modernità, di uno sguardo al futuro più intenso con un piccolo refresh dell’iconografia della maison. Unendo tutti i vari elementi della campagna, quel che emerge è un puzzle completo, audace e mai banale, strutturato per dare certezze ma anche una nuova visione e un punto di vista non comune sui capi Burberry, che vogliono aprirsi a nuovi spunti. Tuttavia, è inutile sottolineare come sia la nuova veste dei simboli Burberry a catturare maggiormente l’attenzione nella nuova campagna.