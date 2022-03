Burberry e Supreme: l'annuncio della collezione in arrivo sui social

Burberry e Supreme, cosa sappiamo della collezione

Ciascuno dei due brand venderà in esclusiva alcuni prodotti della capsule. Supreme venderà esclusivamente un car coat, un piumino con collo in shearling, una giacca trucker, una maglia da rugby, una felpa con cappuccio, jeans, pantaloncini in denim, t-shirt, un cappello crusher, un berretto e uno skateboard. Burberry invece venderà una giacca funnel-neck, dei pantaloni jogging e un pigiama di seta. La collezione sarà disponibile negli Stati Uniti, in UK e in Europa il 10 marzo, il giorno prima della sfilata di Burberry per l’autunno/inverno 2022-23. La capsule sarà poi lanciata il 12 marzo in tutti gli altri mercati, tranne il cappello crusher e del berretto che saranno disponibili più avanti. La campagna è stata scattata da Bolade Banjo con lo styling di Max Pearmain. Tra i modelli presenti Irina Shayk, Khalil, Sebastian Tabe, Sage Elsesser, Blondey McCoy, Nicole Vernon e Leonard Iheagwam.

Burberry, nuovo flagship a Parigi

Burberry ha aperto un nuovo flagship store in rue Saint-Honoré, la via dello shopping. Il palazzo è stato avvolto in teloni caratterizzati dall'iconico tartan del brand. Il negozio è distribuito su quattro piani: all'ultimo piano si trova un appartamento privato per vip e clienti prioritari, tutto rivestito di beige, mentre il terzo livello è dedicato alla moda donna. Il secondo piano è riservato all’uomo, mentre gli accessori si trovano al piano terra. “Il negozio rappresenta tutto ciò che difendiamo come marchio - autenticità, audacia e creatività - e non vediamo l'ora di conquistare i nostri consumatori con un'esperienza di lusso inglese davvero superiore, in questo ambiente iconico”, ha detto Gianluca Flore, direttore commerciale dell’etichetta.