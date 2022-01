1/10 ©IPA/Fotogramma

Twitter ha diffuso i dati del 2021 relativi alle interazioni sulla piattaforma riguardanti il mondo dei videogiochi. Come riferisce Rishi Chada, Head of Gaming Content Partnerships at Twitter, ci sono stati 2.4 miliardi di tweet su questo tema, il 14% in più rispetto all’anno scorso e oltre 10 volte in più rispetto al 2017

GUARDA IL VIDEO: La guerra della Cina contro i videogiochi