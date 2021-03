NFT, cos'è la nuova tecnologia basata sul blockchain

Dopo che la casa d'aste Christie's ha debuttato nel mondo della "crypto art" piazzando un’opera di Beeple per quasi 7 milioni di dollari, è eplosa la mania degli NFT. Cerchiamo di spiegare di cosa si tratta. Guarda il video

I 'Non fugible token' verificano il legittimo proprietario di un'opera digitale e l’autenticità della creazione, tramite la tecnologia Blockchain. La stessa usata per le criptovalute. A Sky TG24 Business spiega in termini semplici questi nuovi 'certificati' Francesco Bruschi, Direttore dell'Osservatorio Blockchain al Politecnico di Milano.

