Fortnite, nel famoso videogioco arriva Naruto. Il trailer ufficiale

Dopo mesi di anticipazioni Naruto è approdato su Fortnite, il videogioco sparatutto in terza persona pubblicato nel 2017. I personaggi del popolare manga di Masashi Kishimoto stanno per debuttare nel fenomeno videoludico targato Epic Games. L'atteso crossover diventa realtà e viene anticipato dall'uscita di un breve ma interessante trailer.

Il trailer

Confermato il design dei personaggi che riprende le fattezze della serie Shippuden. II video ci mostra quelle che saranno, probabilmente, le nuove skin di questo crossover, ovvero Naruto, Sakura, Kakashi e Sasuke. Quattro delle principali personalità dell'intera saga. Interessante anche la presenza dell’iconico ramen, che potrebbe essere introdotto in questo crossover come nuovo oggetto consumabile da far mangiare al proprio avatar per ottenere dei power up.